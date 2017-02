Trafiku i drogës - Kapshticë, 56-vjeçari kapet me 32 kg kanabis, e kishte fshehur në sedilje

Policia Kufitare e Kapshticës ka goditur një rast të trafikut ndërkombëtar të drogës. Në pranga është vënë një 56-vjeçar nga Tirana i cili po transportonte një sasi prej 32 kilogramë kanabis dhe kishte destinacion Turqinë.

“Shërbimet e Policisë Kufitare të Kapshticës, në bashkëpunim me Specialistët e Seksionit për Narkotikët në DVP-Korçë, bënë kapjen dhe arrestimin në flagrancë të shtetasit Mustafa Molla, 56 vjeç, banues në Tiranë. Më datë 06.02.2017, shtetasi i mësipërm është paraqitur në dalje të Republikës së Shqipërisë, me automjetin tip “Peugeot” me targa AA546NS. Nisur nga dyshimet e shfaqura ky mjet u përzgjodh nga shërbimet e Policisë Kufitare, për verifikim në vijën e dytë. Gjatë kontrollit në skaner, u shfaqën dyshime se në pjesën e dyshemesë, mund të ishte fshehur lëndë e dyshuar narkotike. Gjatë kontrollit të detajuar të mjetit konkretisht në një vend të modifikuar (midis sediljeve) u gjet dhe sekuestrua në cilësinë e provës materiale 31 pako të mbështjella me letër natriban me peshë 32 Kg lëndë e dyshuar si narkotike Cannabis Sattiva”, sqaron policia.

Nga veprimet hetimore të kryera, si edhe marrja e deklarimeve rezulton se shtetasi i mësipërm kishte si destinacion Turqinë.

Materialet për hetime të mëtejshme i kaluan Prokurorisë të Krimeve të Rënda në Tiranë.

