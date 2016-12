Shkodër - Kapet 24 kg drogë në Muriqan, ishte fshehur poshtë makinës

Policia kufitare e Muriqanit në Shkodër ka goditur një tjetër rast të trafikut të drogës. Në pranga është vënë një 55-vjeçar, në makinën e të cilit u sekuestruan 24 kilogramë kanabis sativa.

Droga ishte fshehur poshtë makinës në një pjesë shtesë, ndërsa 55-vjeçari është person me precedentë të mëparshëm penal.

Policia informon se: Më datë 22.12.2016 në Pikën Kufitare në Muriqan, gjatë kontrollit të ushtruar në vijën e dytë në mjetit tip “Benz” me targa AA 639 NO, me drejtues dhe pronar Islam Binjakun 55 vjeç, shërbimet e Policisë kanë dyshuar se në brendësi të mjetit mund të kishte lëndë narkotike. Menjëhere Shërbimet e Policisë kanë ushtruar kontroll të imtësishëm dhe në pjesën e poshtme të automjetit u konstatua një shtesë, ku në brendësi të kësaj shtese u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 28 pako me peshë 24 kg e 150 gr lëndë narkotike e dyshuar e llojit cannabis-sattiva

Materialet proceduriale iu referuan Prokurorisë së Krimeve të Rënda Tiranë për veprime të mëtejshme për veprën penale “Trafikimi i narkotikëve” parashikuar në nenin 283/a të Kodit Penal.

