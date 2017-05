Kapen 78 kg kanabis në Fier, ishin paketuar për tu nisur në Itali

Një sasi prej 78 kg kanabis sativa është sekuestruar në Fier në kuadër të

operacionit antidrogë të koduar “Marinza” që u ndërmor mëngjesin e 6 majit 2017.

“Në dalje të qytetit të Roskovecit, në orën 04:00, mbi bazën e informacionit të marë, u ndalua mjeti Furgon i tipit Fiat, me targa AF 670 RB. Nga kontrolli i ushtruar në mjet në pjesën e pasme u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një sasi materiali bimor i dyshuar lëndë narkotike Cannabis Sattiva e ndarë në 73 pako të mbështjella me natriban me peshë rreth 78 kg.

Lënda e dyshuar narkotike ishte e presuar në pako dhe e mbështjellë posaçërishtë me qëllim për t’u trafikuar më pas jashtë vendit me destinacion Italinë.

Policia thotë se edhe automjeti Furgon i markës Fiat me targa AF 670 RB, ku u gjet droga dyshohet se është i trafikuar në Shqipëri.

Në pranga ra drejtuesi i mjetit Fabian Tomorri, 30 vjeç, banues në fshatin Velmish, Roskovecë. U sekuestruan në cilësinë e provës materiale 78 kg lëndë narkotike e dyshuar Cannabis Sattiva, automjeti tip Fiat dhe 3 aparate telefoni celularë.

Materialet proceduriale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Trafikim i lëndëve narkotike” i mbetur në tentativë dhe “Trafikim i mjeteve motorike” parashikuar nga Nenet 283, 283/a e 22 dhe 141/a të Kodit Penal.

