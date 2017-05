Berat - Kandidati për deputet Lefter Maliqi braktis PD, i bashkohet PS-së

Kandidati i renditur i treti në listën e Partisë Demokratike, Lefter Maliqi njofton nëpërmjet një statusi se largohet nga Partia Demokratike. Sipas tij, oferta e Bashës ishte “qesharake dhe të majme”.

Ai nuk sqaron se çfarë do të thotë e “majme”, ndërsa sulmon kandidatët e tjerë për deputetë të renditur para tij.

“Në këto kushte pas presionit dhe telefonatave të votuesve të mi që ishin te zhgënjyer nga Basha kërkuan me vendosmëri që mos të punoja më për ufo e kuqo por të bëhesha bashkë me ta. Ata vendosën të ktheheshin ku kishin qenë para 2009 tek Partia Socialiste,dhe përgjigja ime është do jem si gjithmonë me ju”, shkruan ai.

Duke ftuar demokratët që të bashkohen me të kundër “ufos” dhe “kuqos” siç i cilëson ai, Maliqi shprehet se Partia Demokratike po ha vetveten dhe se s’ka çfarë i ofron Shqipërisë.

