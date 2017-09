Kamëz - Plagoset me mjet prerës polici i patrullës, autori në kërkim

Një oficer policie i patrullës në Kamëz është plagosur mesditën e sotme nga një person ende i paidentifikuar.

Ngjarja ka ndodhur tek rrethrrotullimi i Bathores. Punonjësi i patrullës me iniciale Z.P rreth 50 vjeç, i cili ka qenë i planifikuar me shërbim (patrullë këmbësore) është qëlluar me mjet prerës nga një person ende i paidentifikuar, i cili më pas është larguar.

Polici është transportuar në spital për ndihmë mjekësore.

Grupi hetimor po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit dhe sqarimin e rrethanave të ngjarjes.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter