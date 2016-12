Viti i Ri - Kaloni ndërrimin e viteve në Hotel Sheraton

Hotel Sheraton Tirana ka përgatitur një festë speciale për klientët e tij për të kaluar sa më këndshëm festat e fundvitit. Ndërsa mbrëmja artistike është në dorën e Elton Dedës, Eneda Tarifës dhe miqëve të tyre, ku të gjithë do të gjejnë veten me muzikën që preferojnë.

Elegant, sharmant dhe origjinal dedikuar kilentëve të tij, brandy i njohur ndërkombëtarisht për shëbimet e tij, Hotel Sheraton Tirana ka një ftesë speciale për të kaluar natën e ndërrimit të viteve. Klientët do të mund të trokasin gotat dhe shprehin urimet e ndërrimit të viteve në një mbrëmje vezulluese në zemrë të Tiranës .

“Ne do të ofrojmë një menu të pasur ku nuk do të mungojnë edhe elementët tradicionalë si psh gjeli i detit. Natyrisht nuk mund të mendohet viti i ri pa verë sic janë verat që vijnë nga Franca ose Italia.”

Notat që t’ju ngrohin shpirtin do të vijnë nga Eneida Tarifa, por ritmet rrokut dhe xhazit kur do të ndizet festa janë përzgjedhur me mjeshtëri nga Elton Deda.

Elton Deda: E veçantë është se duke pasur pak nga të gjitha cdo kush mund ta gjejë veten. Njeriu kur vjen në natën e ndërrimit të viteve është i përkatitur që do marrë kenaqësi nga kjo natë. Dhe kënaqësinë njerëzit e shprehën duke kërcyer dhe kënduar.

Në Hotel Sheraton Tirana mbrëmja e 31 dhjetorit nis në 20:30, por fundin e saj e vendosni ju.

