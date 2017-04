Kallzim penal për Ramën, Ahmetajn dhe Gjiknurin

Zbardhet kallzimi penal në Prokurori i anëtarve të Partisë Demokartike në Komisionin Hetimor për marrëveshjen midis Shqipërisë dhe Cez. Të paditur janë Kryeministri Edi Rama, Ministrat Damian Gjiknuri, Arben Ahmetaj, ish- Ministri Shkëlqim Cani, Avokatja e shtetit Alma Hicka, Sekretari i Përgjitshëm Enëgjëll Agaci si dhe grupi negociator të cilët akuzohen për shpërdorim detyre. Anëtarët e PD i kanë kërkuar Prokurorisë së Përgjithshme hetim nga një grup prokurorësh të specializuar.

Anëtarët e Grupit Parlamentar të Partisë Demokartike në Komisiosionin Hetimor për marrëveshjen midis Shqipërisë dhe Cez kanë dorëzuar më datën 18 prill të këtij viti një kallzim penal në Prokurorinë e Përgjithshme. Kryeministri Edi Rama, Ministrat Damian Gjiknuri, Arben Ahmetaj, ish Minsitri Shkëlqim Cani, Avokatja e shtetit Alma Hicka, Sekretari i Përgjitshëm Enëgjëll Agaci si dhe grupi negociator akuzohen për shpërdorim detyre dhe një dëm financiar prej 650-800 milionë euro.

Anëtarët e Partisë Demokratike në Komisionin Hetimor i janë drejtuar me nje letër zyrtare Prokurorit të Përgjithshëm Adriatik Llalla të cilit i kërkojnë realizimin e hetimeve nga një grup prokurorësh të specializuar në bashkëpunim me organe ligjzbatuese apo ekspertë ndërkombëtarë.

Në shkersen zyrtare drejtuar Prokurorit Llalla shkruhet:

“Anëtarët e pakicës në Komisionin Hetimor Parlamentar, kanë arritur në konkluzionin e pakontestueshëm se jemi përpara veprimeve dhe mosveprimeve, të kryera me dashje, në kundërshtim me ligjin, që përbëjnë mospërmbushje të rregullt të detyrës, nga disa persona që ushtrojnë funksione publike, dhe që i kanë sjellë shoqërisë “CEZ” a.s. përfitime material ose jomateriale të padrejta dhe që kanë dëmtuar interesat e ligjshëm të shtetit shqiptar, të qytetarëve shqiptarë dhe të personave juridikë publikë.”

Sipas anëtarve të Partisë Demokratike në Komisionin Hetimor rezulton se procesi i negociiatave, defacto është shndërruar nga pala shqiptare në proces të dëmtimit me dashje të interesit publik. Kallëzimi i cili mban firmën e Edmond Spaho shoqërohet me 53 prova që sipas Partisë Demokartike dëshmojnë abuzimin me detyrën.

/Oranews.tv/

