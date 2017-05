Studimet universitare - Juridiku tani bëhet 5 vjeçar. Ja formula e re

Maturantët të cilët këtë vit do të zgjedhin të vazhdojnë studimet në fakultetin e Drejtësisë nuk do të studiojnë më me programin e Kartës së Bolonjës por me një sistem të integruar 5-vjeçar. Ndryshimin e ka njoftuar vetë dekani i fakultetit Artan Hoxha ndërsa ka sqaruar edhe se si ai do të funksionojë.

Tirane- Nga ky vit akademik per studentet qe nisin studimet në fakultetin e drejtësisë nuk do të aplikohet më karta e bolonjës pasi dekanati ka vendosur të ndryshojë programet e studimit.

Dekani i këtij Fakulteti Artan Hoxha sqaron se të gjithë studentët që do të regjistrohen do të ndjekin programin pesëvjeçar të Bachelor dhe Master në të njëjtin program studimi.

Artan Hoxha: “Për vitin e ri akademik ne përgatitemi të fillojmë studimet me program të integruar 5 vjeçar, masteri i nivelit të dytë . Është një detyrim që vjen nga ligji drejtpërdrejt. Nuk është vetëm për fakultetin tonë por është për të gjithë universitetet që ofrojnë arsim juridik duke u larguar nga programi i mëparshëm. Për shkak se ne kemi një program të vetëm të hyrjeve të reja këtë vit në universitet kemi llogaritur një numër që ne vlersojmë se është i pranueshëm për Fakultetin e Drejtësisë. Këtë vit Universiteti i Tiranës, në Faktuletin e Drejtësisë do të ketë vend për 750 studentë që fillojnë vitin e ri me programin e ri të studimeve.”

Pavarësisht këtij ndryshimi ende nuk ka një numër të përcaktuar qartë të kuotave dhe të tarifave për studentët e këtij fakulteti por në bazë të këtij vendimi të ri pritet të ketë njësim të tarifave dhe rritje të numrit të kuotave.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter