Takimi ne Burrel - Jo videoklipe me dhunë e armë, mesazhi për këngëtarët

Ministri i Brendshëm ka një apel për të rinjtë për të mos ndjekur modelet e gabuara, tendencat për tu dukur gangster apo videoklipe ku bëhet thirrje për dhunë. Megjithëse nuk përmendi emra konkretë të këngëtarëve, reperë si Noizy, Stresi, në videoklipet e tyre kanë tërhequr vëmendjen për shfaqjen me armë.

“Doli si modë të dukeshe si trendi e ganster nëse nuk merrje çantën, librat. Vetëm një fletore në xhep ose atë e lije tek banka. Dukej tendencë nëse shtyhehesh në kufjitë e ligjit apo nuk dedikoheshe aq shumë në mësime. Kjo kishte të bënte me modelin. E them këtë sepse edhe sot nuk është e radhë që të gjesh të rinj që në moshën tuaj për model marrin modelet e gabuara.

Nuk kam asgjë me këngëtarët dhe as ata që merren me muzikë përkundrazi i respektoj, por sigurisht do të pëlqeja më shumë ata këngëtarë që nuk i bëjnë thirrje dhunës në këngët e tyre.

Apo nuk i bëjnë thirrje garave me makina në videot e tyre, nuk shfaqin armë në videoklipet e tyre. Ashtu siç jam në fans i madh dhe do të parapëlqeja shumë e shumë të gjithë ata që nuk i bëjnë thirrje dhunës apo armëve.

Është shumë e rëndësishme ta provomojmë të gjithë bashkë. Ashtu sic është shumë e rëndësishme që këtë model ta promovojmë bashkë

Kjo është një pjesë e bashkëbisedimit që ministri i Brendshëm bëri me nxënësit dhe përfaqësues të pushtetit vendor paraditen e sotme në Burrel

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter