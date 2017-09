Intervistë për Ora News - Jo fraksione në PD, Paloka: Nuk synohet debat, sulm ndaj lidershipit

Nënkryetari i Partisë Demokratike, Edi Paloka, kundërshton idenë e legalizmit të fraksioneve në selinë blu. Për Ora News ai shprehet se qëllimi i propozuesve është të mbajnë peng këtë forcë politike. Sa u përket rezultatit të zgjedhjeve të 25 qershorit, Paloka nënvizon se shumë anëtarë të Kryesisë në kulmin e fushatës postonin foto nga Parisi apo dhe u kërkonin zgjedhësve të mos votonin PD-në.

Nënkryetari i Partisë Demokratike, Edi Paloka, deklarohet kundër përfshirjes së fraksioneve në statutin e kësaj forcë politike, siç propozojnë zërat kundër lidershipit aktual.

Për Ora News ai shprehet se kjo kërkesë nuk ka për qëllim forcimin e partisë, por përdorimin si instrument për të sulmuar kryetarin, Lulzim Basha.

Edi Paloka: Nuk synon debatimin e ideve të ndryshme sepse edhe sot me fraksione dhe pa fraksione nuk i ndalon kush kërkënd të diskutojnë, të bëjnë propozime, të japin ide dhe në fund fare sigurisht fiton ideja që ka mbështetjen e shumicës. Nëse pastaj bëhet fjalë siç ka qenë gjithmonë ideja, futja e fraksioneve me qëllim që këto fraksione të kenë përfaqësim në drejtimin e partisë pastaj kjo është shkatërruese për një parti politike sepse me këtë ide çdo kush mund të mbledhë 10 vetë, shokët e tij, miqtë e tij, të thotë jam fraksion dua të jem nënkryetar partie, anëtar Kryesie se kam 10 vetë pas.

Sa i përket analizës së rezultatit të zgjedhjeve të 25 qershorit, Paloka shprehet se shumë anëtarë Kryesie në kulmin e fushatës postonin selfie nga Parisi apo u kërkonin publikisht zgjedhësve të mos votonin Partinë Demrokatike.

Edi Paloka: Çfarë na ndodhi ne në zgjedhjet e 2017? Disa raste konkrete me anëtarë Kryesie të PD. Një anëtar Kryesie doli hapur gjatë fushatës elektorale dhe ju kërkoi demokratëve të mos votojnë PD. Pse? Sepse kishte problemet e tij me kryetarin e partisë. Të tjerë anëtarë kryesie, ndërkohë që ne ishim në fushatë, demokratët ishin në betejë se nuk ishte as fushatë, për zgjedhjet parlamentare, bënin selfie nga Parisi dhe i postonin në fb.

Nënkryetari i demokratëve, Edi Paloka, thotë se analiza për zgjedhjet e 25 qershorit do të nisë brenda pak ditësh me ngritjen e grupeve të punës, ndërsa do të kalojë në site çdo komponent që ka ndikuar në rezultat.

Edi Paloka: Duhet ti kryejmë në këtë proces siç janë identifikimi i atyre që na kanë votuar të cilët pavarësisht presioneve, tundimit të parave dhe gjithçkaje tjetër, erdhën dhe votuan PD. Dhe sigurisht ne duam ti dimë se kush janë këta njerëz. Po ashtu duam të dimë dhe kush janë 200 mijë apo më shumë votues që këtë herë nuk e votuan PD. A janë këta nga ata që janë larguar, 200-300 mijë shqiptarë që janë larguar nga Shqipëria, a janë këta nga ata që u vunë nën presion, u morën karta, shitën votën apo nuk donin Lulzim Bashën apo Edi Palokën dhe nuk votuan.

Me nisjen e analizës, selia blu do të përfshihet dhe në një proces ristrukturimi si në degë dhe në qendër.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter