Itali, 28 vjeçari shqiptar kapet me 380.000 euro marijuanë

Një 28 vjeçar shqiptar është arrestuar nga policia italiane në zonën e Vierbos, pasi iu kap një sasi prej 38 kg marijuanë.

Qëndrimi i kujdesshëm i shqiptari ka tërhequr vëmendjen e një polici, i cili ka kontaktuar kolegët e tij duke monitoruar lëvizjet e automjetit.

Shqiptari është dërguar në burgun lokale, ndërsa arrestimi është vërtetuar nga gjykata.

Nëse lënda narkotike do të shitej në tregun me pakicë, do t’i sillte rreth 380.000 euro përfitime shqiptarit të arrestuar, emri i të cilit nuk bëhet i ditur.

