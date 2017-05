Tonight Ilva Tare - Ish-deputeti demokrat: Është fat i madh i PS që PD është në çadër

Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Fatos i ftuar në studion e “Tonight Ilva Tare” në Ora News, thotë se është fat i madh i Partisë Socialiste që Partia Demokratike është në çadër. Elisa Spiropali deklaron se PD-ja do të donte që të përballej me opozitën në zgjedhje.

Pjesë nga diskutimet:

Hoxha: Është fat i madh i juaji që ata rrinë në çadër. Nëse PD do të ishte përgatitur për t’u futur në zgjedhje, unë besoj se Edi Rama nuk do të ishte i gjashti në listë. Është fat i madh i juaji. Po flet për një shportë të madhe arritjesh. Keni rritur indeksin e korrupsionit. Në funksion të korrupsionit, qeverisja juaj ka sajuar formulat PPP. Mos ta paraqesim tani shportë të madhe. Fat i madh i juaji është gjendja ku e ka katandisur Partinë Demokratike lidershipi.

Spiropali: Ne do të donim që PD të ishte në zgjedhje dhe të përballej me ne. Z.Basha nuk preferoi të ulej as në një tryezë.

Hoxha: Këto janë barcaleta të Edi Ramës.

Krasniqi: Ju nuk keni qenë në tryezë.

/Ora News/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter