Periudha 2005-2010 - Indeksimi i gabuar: Të verbërit akoma s'kanë marrë paratë

Emisioni BOOM denoncoi mbrëmjen e sotme mosshlyerjen e detyrimeve të prapambetura për personat e verbër për periudhën 2005-2010, si rezultat i indeksimit të gabuar që ka çuar në mosrritjen e pagesave të këtyre personave gjatë kësaj periudhe

Në bazë të ligjit 9355 për ndihmen ekonomike dhe shërbimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë, këshillat bashkiakë çdo 2 muaj duhet të marrin vendim për këto lloj pagesash. Një e drejtë kjo që e gëzonin të gjithe grupet e invaliditetit.

Kjo gjë nuk u bë për 5 vite me radhë, derisa më pas edhe ligji ndryshoi. Shoqata e të Verbërve ngriti padi për ti marrë këto pagesa të prapambetura.

E njëjta padi në gjithë vendin mori përgjigje të ndryshme nga gjykatat. Diku iu e dha e drejta anëtarëve të shoqatave dhe u ekzekutua vendimi nga përmbaruesi.

Diku tjetër e fituan këtë të drejtë por ende sot nuk është ekzekutuar vendimi nga Bashkitë përkatëse. Dhe në kryeqytet, Gjykata Administrative e refuzoi kërkesë padinë e ngritur nga kjo shoqatë për efekte proceduriale.

Të verbërit në Kukës fituan gjyqin dhe u likujduan nga Bashkia

BOOM kontaktoi me kryetarin e Shoqatës së të Verbërve për degën e Kukësit, ku pasi ata kanë fituar të drejtën përmes proceseve gjyqësore, bashkia e Kukësit i ka likujduar anëtarët e verbër të kësaj shoqate për këtë degë rreth 75-80 persona direkt pas përfundimit të procesit gjyqësor, pra brenda afateve ligjore siç shprehet edhe Besmir Germizi.

Besmir Germizi: Unë si Degë e Shoqatës së Kukësit e kam përfituar, e ka vendosur Shkalla e Parë. Nuk është apeluar nga ish-komunat atëherë dhe Bashkia Kukës. Pastaj është marrë me përmbarim brenda afateve.

Gazetarja: Eshtë ekzekutuar vendimi i gjykatës nga përmbaruesi?

Besmir Germizi: Është ekzekutuar, po!

Gazetarja: Ju keni zgjedhur përmbarues shtetëror apo privat?

Besmir Germizi: Privat.

Gazetarja: Për sa persona të verbër bëhet fjalë?

Besmir Germizi: Kjo ka ndodhur para 2 vitesh dha ka qenë diku te 75-80 persona.

Gazetarja: 75-80 persona që janë likujduar?

Besmir Germizi: Po që janë likujduar përmes përmbaruesit.

Gazetarja: Sa ka qenë shuma e përfituar për një individ?

Besmir Germizi: Varet nga kategoria. Një person, domethënë, grupi i parë e ka patur 1 milion e 900 mijë lekë të vjetra, kurse grupi i dytë, 900 mijë lekë të vjetra.

Gazetarja: Kuptoj. Janë likujduar të gjithë?

Besmir Germizi: Po.

Në Tropojë gjyqi u fitua, por Bashkia Bajram Curri nuk ekzekuton vendimin

Mosindeksimi i bërë për periudhën 2005-2010 është kërkuar edhe nga anëtarët e shoqatës për degën e Tropojës.

Gjykata ka vendosur në favorin e tyre dhe ju ka dhënë të drejtën e përfitimit anëtarëve të kësaj dege. Por ata enden edhe sot e kësaj dite pa e marrë këtë pagesëm pasi Bashkia e Bajram Currit nuk e ekzekuton vendimin e Gjykatës. Këtë e pohon Shpëtim Memia nga Shoqata e Të Verbërve, Dega Tropojë.

Shpëtim Memia: Që nga viti 2005-2010 ka pas qenë një ligj që të paguhej nga 70% e rrogës minimale të verbërve. Kjo nuk na është paguar. Më datën 21.05.2015 kemi fituar, pra është lënë vendimi i Shkallës së Parë në fuqi. Numri i personave përfitues është 43.

Gazetarja: Ju e keni në përmbarues privat apo shtetëror?

Shpëtim Memia: Është përmbarues privat.

Gazetarja: Përmbaruesi privat nga 2015 deri më sot nuk arrin të ekzekutojë vendimin?

Shpëtim Memia: Përmbaruesi privat e ka marrë më 11 dhjetor të 2015. Ai thotë që nuk mundem që t’iu ndal rrogat ose investimet.

Gazetarja: Këtë detyrim duhet ta përmbushë Bashkia e Tropojës kundrejt jush?

Shpëtim Memia: Bashkia e Tropojës, Drejtoria e Shërbimit Social e Pukës dhe Drejtoria e Shërbimit Social e Ministrisë. Domethënë të tria janë debitorë.

Gazetarja: Deri më tani ju nuk keni marrë asnjë lekë?

Shpëtim Memia: Asnjë lek!

Gazetarja: Përsa lekë bëhet fjalë për secilin? Sa është shuma?

Shpëtim Memia: Ka nga ata që i takojnë dhe 100 mijë lekë të vjetra, por shuma në total është 48 milion lekë te vjetra.

Gazetarja: Për Tropojën?

Shpëtim Memia: Po, për Tropojën.

Në Tiranë, Gjykata Administrative refuzoi akt-padinë

BOOM solli edhe rastin e Tiranës, ku Gjykata Administrative e ka refuzuar çështjen me padinë e ngritur nga Shoqata e të Verbërve dhe për të kuptuar se çfarë ka ndodhur gazetarja e BOOM kontaktoi Gëzim Dafkun, anëtar i degës Tiranë i kësaj shoqate.

Gëzim Dafkun: Ne kemi dorëzuar edhe padinë në Gjykaten Adminstrative dhe shohim një inferioritet ose nje mospërfillje nga kjo gjykatë që na çon të dyshojmë që ka edhe ndonjë linjë politike në këtë mes dhe kjo gjykate na e kthen mbrapsht akt-padinë, duke na thënë se pse e keni bërë padinë me prokura të veçanta, duhet e përgjithshme ose këtë e ka Ministria e Punës mos iu drejtoni Bashkive dhe ne nuk e kuptojme pse e bën këtë punë. Siç e thashë më lart, ne të Tiranës na është kthyer mbrapsht padia. Përderisa Ministria e Punës e ka pranuar këtë borxh dhe ka deklaruar para ca kohësh që do ti kthejmë përsëri ajo vazhdon të jetë inferior ndaj këtij problemi por ne do të vazhdojmë ta kërkojmë të drejtën tonë dhe do ta hedhim në gjykatë.

Sinan Tafaj: Jemi të vendosur ta vazhdojmë këtë luftë

BOOM kontaktoi edhe kryetarin e Shoqatës së të Verbërve, Sinan Tafaj, i cili shpjegon se ku bazohet nga ana ligjore kërkesa e kësaj shoqate dhe anëtarëve të saj dhe problemet e hasura gjatë këtyre viteve.

Sinan Tafaj: Në bazë të ligjit 9355 për ndihmën ekonomike dhe shërbimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë, këshillat bashkiakë çdo 2 muaj duhet të marrin vendim për këto lloj pagesash. Në këto padi i kemi filluar ti ngremë që në vitin 2010, 2011. Ne vitin 2012 u lanë për kompetencë për tu gjykuar nga Gjykata Administrative dhe këtu filloi problemi ynë. Në shumë, Gjykata janë pranuar këto padi dhe janë shlyer nga bashkitë detyrimi për të verbërit por akoma më shumë janë ato që nuk janë shlyer detyrimet.

Shqetësimi im qëndron në faktin se asnjë gjykatë nuk e ka rrëzuar në themel kërkesën tonë por e kanë refuzuar ose bëhet e pamundur per efekte proceduriale. Ka patur raste kur gjyqtarët janë treguar të hapur dhe të ndershëm me ne dhe i kanë shqyrtuar psh janë fituar paditë në Kukës Tropojë, Has, Pogradec, Berat dhe një pjesë e tyre janë likujduar por ka edhe që nuk jane ekzekutuar.

Jane të ngurtë kryetarët e Bashkisë, si psh ai i Tropojës. Përmbaruesit kuptohet që nuk janë aq luftarak për të zbatuar ligjin. Ne si organizatë jemi të vendosur ta vazhdojmë këtë luftë derisa këto para ti marrë çdo i verbër, një e drejtë që ju takon edhe grupeve të tjera jo vetëm të verbërve.

