360 Gradë - Imami: Pa u larguar Basha, nuk largohet Rama. Synimi i vërtetë i ‘çadrës’

Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Arben Imami i ftuar në “360 Gradë” nga Artur Zheji në Ora News, thotë se pa u larguar Lulzim Basha nuk largohet as Edi Rama.

Imami: Me marrëveshjen që bëri, Basha e legjitimoi Edi Ramën, e pastroi, e dekriminalizoi dhe në vlerësimin tim pa u larguar Basha, nuk largohet Edi Rama. Mban ky atë dhe sigurisht edhe ai këtë. E kanë thënë të gjithë që sot nuk ka opozitë në Shqipëri. Çadra është onanistike.

Çadra ishte një mënyrë për ta asgjësuar të gjithë reaksionin qytetar kundër Edi Ramës kundër kriminalizimit dhe narkotizimit të vendit. Hapi i dytë i bashkëlidhur me çadrën ishte marrëveshja me Edi Ramën, e cila prodhoi bashkëqeverisjen. Edhe kjo po ashtu i shërbyen Edi Ramës për të pasur një shumicë me më shumë se 74 deputetë.



/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter