Parashikimi i motit - Ikin “plakat”, rriten temperaturat, përgatituni për ditë të nxehta

Pranvera tashmë ka ardhur e këtë e tregojmë më së miri edhe temperaturat në rritje të parashikuara për ditët në vijim. Sipas Institutit të Gjeoshkencave, temperaturat do të pësojnë rritje graduale ndërsa nuk parashikohet të ketë reshje shirash.

Ditët e ftohta kanë marrë fund dhe tashmë duhet të përgatitemi për temperatura të larta dhe ditë me më shumë diell.

Sipas të dhënave të Institutit të Gjeoshkencave Ujit dhe Mjedisit në 24 orët në vijim nuk priten reshje shirash, ndërsa temperaturat do të shënojnë rritje të ndjeshme.

Po ashtu shqetësim do të mbetet era e fortë në disa zona.

Shefi i Shërbimit Meteorologjik pranë IGJEUM, prof.Petrit Zorba, jep më shumë detaje për motin pikërisht në një nga stacionet e monitorimit në kryeqytet.

Zorba: Aktualisht në vendin tonë ne kemi 135 stacione dhe matje metereologjike të niveleve të ndryshme të pajisur me sensorë, pajisje të ndryshme qoftë klasike, qoftë automatike, që shërbejnë për të marrë këtë lloj informacioni.

Tendenca e temperaturave do të jetë në rritje graduale deri të premten dhe me tendencë në rënie në fundjavë dhe të hënën, por që kjo luhatje nuk do të zgjasë shumë.

Aktualisht në shqipëri janë të instaluara 135 stacione monitorimi për matjen e temperaturave.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter