Ikën një drejtoreshë e kryeministrisë

Drejtoresha e COD në Kryeministri Falma Fshazi është larguar nga detyra. Lajmin e ka bërë publik vetë znj. Fshazi përmes disa postimeve në Twitter

“Ka qene një ëndërr që gati askush si besonte, nje pune e pafund, pa pushim real as në maternitet. Por duhet një pikë a presje për çdo gjë gjithsesi, e njerën nga keto e vura sot si drejtor i pergjithshem i COD. Per çdo gje ju lutem vijoni me ekipin!”.

Per cdo gje ju lutem vijoni me ekipin! Me shume detaje rreth nje pune historike e fantastike, dalengadale, ne kohen e duhur, gjithesesi. 3/3 — falma fshazi (@falmaf) August 2, 2017

Por duhet nje pike a presje per cdo gje gjithsesi, e njeren nga keto e vura sot si drejtor i pergjithshem i COD. 2/3 — falma fshazi (@falmaf) August 2, 2017

Ka qene nje enderr qe gati askush si besonte, nje pune e pafund, pa pushim real as ne maternitet-) #COD @CODalbania 1/3 — falma fshazi (@falmaf) August 2, 2017

Nuk ka ende një motivacion për largimin e saj nga Kryeministria, por znj. Fshazi ka qenë ndër emërimet e para të Kryeministrit Rama në mandatin e parë qeverisës.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter