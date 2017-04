Tonight Ilva Tare - Idrizi: Zgjedhjet pa opozitën, thjesht votime. Qeveria nuk do zgjaste

Kreu i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Shpëtim Idrizi thotë në “Tonight Ilva Tare” në Ora News, thotë se nëse zgjedhjet bëhen pa opozitën, ato nuk janë zgjedhje por thjesht votime dhe prej tyre nuk mund të dalë një mazhorancë e konsoliduar që mund të zgjasë për 4 vite.

Pjesë nga biseda:

Idrizi: Ne jemi regjistruar të parët në zgjedhje për të marrë pjesë në zgjedhjet e 18 qershorit. Do të vazhdoj deri më 3 maj të bëj të gjitha përpjekjet, për aq sa më takon. Jam i bindur se do të zgjidhet. Do të vijnë ca ndërkombëtarë të tjerë. Unë sot kam pasur një mbledhje kryesie. Kemi bërë gati.

Nesër unë kam një takim me kryeministrin. Realisht do të jetë votim, jo zgjedhje dhe nuk do të bëjnë zgjedhje dhe unë dua ta ekspozoj këtë lloj varianti sepse Shqipëria e 2017-s nuk mund të jetë e tillë. Nuk mendoj se do të dalë prej saj një mazhorancë apo qeveri legjitime që do të zgjasë 4 vjet. Do hyjmë prapë në një cikël të tillë.

