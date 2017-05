PDIU prezanton kandidatët - Idrizi: Zgjedhje të shëmtuara, fushatë elektorale e cunguar

Të pazakonta i ka cilësuar zgjedhjet e 18 qershorit, kryetari i PDIU-së Shpëtim Idrizi. Teksa prezantoi kandidatët për deputetë, Idrizi tha se situata aktuale politike është rrjedhojë e konfliktualitetit politik prej 27 vitesh si dhe i ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008.

Edhe pse PDIU do të marrë pjesë në zgjedhjet e 18 qershorit, për kryetarin e kësaj force politike proçesi është i pazakontë, ndërsa fushata e cunguar.

Sipas Shpëtim Idrizit, kjo situatë politike është produkt i konflikltualitetit 27 vjeçar, por edhe i ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008.

Idrizi: Janë produkt krejt i shëmtuar i konfliktualitetit politik në këto 27 vjet në politikën shqiptare, por veçanërisht i ndryshimeve kushtetuese në vitin 2008. Të gjithë jemi të bindur që me këto lojëra politike as nuk kemi kohë, as nuk kemi mundësi, por as nuk kemi gojë të kërkojmë që të bëhemi pjesë e Bashkimit Europian.

Shqipëria ndodhet në një skenë të rrezikshme ballkanike, e papërgatirur për sfidat kombëtare.

Idrizi: Ne po zihemi për mustaqet e shkulura të politikës, duke rrezikuar që edhe njëherë të jemi të papërgatitur për sfidat e mëdha kombëtare.

Ndërsa kandidatja për deputete, njëkohësisht kryesuesja e listës së Tiranës, Mesila Doda, tha se PDIU-së ka detyrim të pëfaqësojmë gjithë ata njerëz, që ende kanë dëshirë të shohin një të djathtë moderne, të fuqishme

Doda: Nuk kam dashUr kurrë të lëndoj por as të dëmtoj një forcë politike, e aq më pak PD që e krijuam me aq dashuri në dhjetor të vitit 1990. Por sot ne kemi detyrimin të përfaqësojmë të gjithë ata njerëz që ende kanë dëshirë të shohin një të djathtë moderne, të fuqishme, ideologjike dhe risi për të gjithë në Parlamentin e Shqipërisë.

Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar PDIU-së prezantoi kandidatët për deputetë në 12 qarqe.

