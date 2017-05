Arena - Idrizi: Të kthehet shërbimi i detyrueshëm ushtarak, shihni ç’ndodh në Ballkan

Kreu i PDIU-së, Shpëtim Idrizi i ftuar në “Arena” nga Dritan Hila në Ora News propozon rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak për shkak siç tha ai se vende të tjera në rajon por armatosen fuqimisht si Greqia dhe Serbia.

Pjesë nga deklaratat:

Idrizi: Ne kemi kërkuar, ose është pjesë e programit që të kthehet shërbimi ushtarak në Shqipëri vetëm një muaj. Jam i bindur që ne nuk mund të rrimë dot. Po e shohim çfarë ndodhë në rajon dhe ne nuk mund të rrimë pa u përgatitur qoftë edhe për një muaj zborr.

Hila: Humbni vota me këtë…

Idrizi: Le të humb vota. Do të ikin një muaj nga llotot dhe do të merren me shërbimin ushtarak jo vetëm që nuk u bën keq, por do të jetë si tip palestre.

Hila: Duhet futur shërbimi rezervist. Ne kemi vetëm 9 mijë trupa. Duhen 4 herë më shumë.

Idrizi: Ne jemi vend i NATO-s, por ndërkohë shohim pllakat tektonike të Ballkanit. Vend i NATO-s është edhe Greqia dhe ju shihni një armatosje të jashtëzakonshme dhe Serbia gjithashtu. Ne nuk mund të rrimë.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter