Itali - I pa të dashurën, shqiptari plumba marokenit në barin italian

Një shqiptar ka qëlluar me armë zjarri një shtetas maroken në Itali, duke e plagosur atë.

Ngjarja ka ndodhur në një bar në via Emilia në Alseno, në provincën e Piacenzas, rreth orës 22:00 të mbrëmjes së shkuar.

Gazeta italiane “La Republica” shkruan se i plagosuri është një 29 vjeçar, i cili është plagosur me armë zjarri në këmbën e majtë dhe është transportuar për në spitalin Fidenza. Autori i krimit sipas gazetës, është një shqiptar dhe ngjarja ka ndodhur për arsye xhelozie.

Nga rindërtimi paraprak i skenës së krimit thuhet se shqiptari ka shkuar në shtëpi dhe është kthyer me një armë zjarri tip pistoletë pas grindjes që kishte pasur me 29 vjeçarin, duke i deklaruar se “tani ta tregoj unë”.

Menjëherë pasi e qëlloi me armë, i riu është larguar me një makinë bashkë me të dashurën e tij, ndërsa është ende në kërkim nga policia.

/Ora News.tv/

