Pogradec - Humbi bashkëshortin nga zjarri, gruaja tregon se si iu dogj shtëpia

Një 30 vjeçar në Pogradec humbi jetën mbrëmjen e shkuar pasi banesa ku jetonte u përfshi nga flakët e zjarrit.

Viktima Ilirjan Elezi jetonte bashkë me nënën, gruan dhe vajzën e tij në fshatin Bishnicë.

Tashmë, në familjen Elezi kanë mbetur vetëm tri femra.

Bashkëshortja e viktimës Eriola Elezi sqaroi momentin e rënies së zjarrit dhe pamundësisë për ta shuar atë, pavarësisht se atje mbërritën edhe banorët e fshatit, por jo zjarrfikëset.

Ajo apelon për ndihmë pasi e vetmja strehë ku jetonte tashmë është thuajse e shembur, ndërsa vjehrra e saj ndodhet në spital pasi mori plagë të rënda në përpjekje për të shpëtuar të birin.

Bashkëshortja e viktimës, Eriola: Burri ka qenë në dhomë. Nuk e dimë se si ka ndodhur nga energjia apo nga soba. Ne kemi ngelur vetëm tri gra në shtëpi, unë me vjehrrën dhe gocën e vogël.

Unë kam qenë në dush dhe goca në kuzhinë, burri ka qenë në dhomën tjetër ku ka rënë zjarri. Nëna ka qenë dhe ka thyer dritaren.

As zjarrfikëse as gjë, thjesht kova me ujë. Kur kemi hyrë brenda, zjarri shpërtheu menjëherë. Siç e shikoni nuk kemi ku të jetojmë më tani.

I afërm: Ne i kërkojmë ndihmë shtetit, bashkisë. Kanë ngelur dy gra dhe një fëmijë i vogël. I ndjeri që iku ishte pa punë.

Dy vite më parë, familja humbi edhe kryefamiljarin.

