Ç'do ndodhë me zgjedhjet? - Hoxha: Rama të pranojë qeverinë teknike; Çipa: Kërkesa e padrejtë

Kriza politike që vazhdon prej më shumë se 2 muajsh rrezikon që Shqipëria të zhvillojë një palë zgjedhje pa opozitën. Dy analistët Artan Hoxha dhe Aleksandër Çipa u shprehën për Ora News se zgjedhjet pa Partinë Demokratike nuk janë normale, ndërsa thanë se kjo situatë duhet të zgjidhet me dialog përapa datës 18 qershor. Artan Hoxha tha se nëse në datën 18 qershor zhvillohen zgjedhje, atëherë në vend instalohet diktatura, ndërsa Çipa u shpreh se më shumë se vendosmëri, ky është një detyrim kushtetues i Kryeministrit për të shkuar në zgjedhje.

Me të gjitha afatet ligjore tashmë të ezauruara, Shqipëria po shkon drejt zgjedhjeve të 18 qershorit si asnjëherë më parë pa pjesmarrjen e opozitës.

Analisti Artan Hoxha, i pyetur nga Ora News, u shpreh se nëse këto zgjedhje zhvillohen atëherë në Shqipëri instalohet diktatura edhe de juro, prandaj është mirë që kjo të parandalohet përpara 18 qershorit.

Hoxha: Nëse me 18 qershor do të realizohet votim do të thotë që sistemi arrogant i derisotëm i Rilindjes së kriminalizuar dhe krimit në pushtet shndërrohet në një sistem diktature edhe juridikisht. Besoj që shqiptarët nuk do ta pranojnë dot që të jetojnë në një diktaturë të re, në një neodiktaturë dhë do të vijojnë betejën e tyre. Një ditë do të rrëzohet, kjo është për post 18 qershorin dhe atëherë ja vlen që ta parandalojmë një skenar të tillë të një votimi fiktiv. Sa ta lëmë këtë punë për pas 18 qershorit është më mirë ta zgjidhim para 18 qershorit.

Deklaratën e kryeministrit Edi Rama për të shkuar në zgjedhje edhe pa Partinë Demokratike, analisti Aleksandër Çipa nuk e sheh si vendosmëri më shumë se një detyrim kushtetues, megjithatë sipas Çipës, duhen ezauruar të gjitha hapësirat e dialogut që të mos shkohet në një palë zgjedhje pa opozitën.

Çipa: Kryeministri nuk është se ka një vendosmëri por unë e lexoj se ka një detyrim kushtetues. Pas shtatorit, Shqipëria nëse nuk ka një Parlament të zgjedhur atëherë krijohet një vakum konstitucional, krijohet një ngërç i madh kushtetues për të cilin duhet të mbajë një përgjegjësi nominale dikush, ai që ka protagonizimin që e shkakton këtë gjë. Mendoj që Kryeministri më shumë sesa vendosmëri për të shkuar në zgjedhje pa opozitën, ka detyrimin kushtetues për të respektuar Kushtetutën. Së dyti, unë vazhdoj të besoj që ky vend nuk mund të zhvillojë zgjedhje pa opozitën, nuk mund të ketë zgjedhje të një ngjyre, të një pale, të një krahu apo të një koalicioni që i përket një kahu.Është e domosdoshme që të ezaurohen të gjitha të paezaurueshmet, nënkuptoj dialogun dhe komunikimin midis protagonistëve vendimmarrës në spetrin kryesor politikbërës të vendit.

Për Artan Hoxhën, kërkesa e opozitës për qeveri teknike është e arsyeshme që Rama duhet ta respektojë, ndërsa sipas Aleksandër Çipës, kjo është një kërkesë e padrejtë që vjen si pasojë e papërgatitjes së Partisë Demokratike për të ardhur në pushtet.

Hoxha: I është kërkuar një gjë fare e thjeshtë.Të krijohet një qeveri që të gjitha palët të besojnë. Asgjë më shumë sesa kaq. Nuk ka asnjë llloj argumenti kushtetues, moral apo politik që të mos e pranojë këtë gjë përveçse nëse do që të ruajë atë fuqinë që i jep simbioza e Rilindjes së kriminalizuar dhe krimit në pushtet. Ky Kryeministër me Ministra të palës tjetër, me Ministra teknik nuk ka asnjë lloj baze të logjikshme për të qëndruar, janë kombinacione të paarsyeshme, të palogjikshme.

Çipa: Mendoj që kërkesa e mëtejshme e opozitës është e paarsyeshme dhe në rastin konktret dorëheqja e Kryeministrit nuk është diçka që plotëson krizën siç pretendohet nga opozita por është një padrejtësi që tejkalon të drejtën. Në të gjitha pikëpamjet opozita nuk është e pregatitur për të ardhur në pushtet dhe këtë e themi nga cilësia e të qënit qytetar.

Sa për zgjidhjen, Artan Hoxha mendon se Rama do të tërhiqet nga pozicioni i tij dhe kjo do të ndodhë kur të shoh që kundër tij është shumica dërmuese e qytetarëve.

Hoxha: Për të bindur Ramën të japë dorëheqje është mision i pamundur nga një individ dhe disa individë me mjetin e këshillës. Besoj që do ta kuptojë kur të shohë se do të bëhet fjlaë për ekstramazhorancën e shqiptarëve që nuk e pranojnë. Ndërsa për të bindur Bashën që të jpaë dorëheqjen besoj se nuk ka nevojë, është njeri që reflekton.

Ndërsa analisti, Aleksandër Çipa, shprehet se Kryeministri është në të drejtën e tij ta ezaurojë mandatin deri ditën e fundit, kurse Lulzim Bashën është e vështirë ta bindësh sepse në vend të tij, vendimet i merr ish-kryeministri Sali Berisha.

Çipa: Në një moment të caktuar kohë më parë edhe mund të kisha mundësinë ta bindja Ramën për dorëheqje, atëherë kur ai u shemb në goditjen e shkaktuar prej akuzave të opozitës për kanabizimin e Shqipërisë apo kritika të tjera, sepse mendoj që vetë qeveria që ai kryeson nuk i pati kapacitetet e bindjes për distancimin që kishte nga ai fenomen që tashmë e goditi në imazh dhe e shembi pothuajse imazhin e qeverisë. Ndërsa në ditët e sotme mendoj se Rama është në të drejtën e vet për ta çuar mandatin qeverisës deri në çastin e fundit kur e merr në dorë sovrani. Shikoj që më shumë sesa një mosvendimmarrje e zoti Basha është një bindje e atit politik të tij, zotit Berisha.

