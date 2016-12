Intervistë për Ora News - Drejtësia, Hila: Me gjykatës që i garantojnë Ramës imunitet 20 vjeçar

I ftuar në studion e lajmeve të Ora News, analisti dhe drejtuesi i emisionit Arena, Dritan Hila tha se vitin e ardhshëm nuk pret asgjë të pazakontë dhe gjendja sipas tij do të jetë e njëjtë.

Ai tha se do të vazhdojmë të kemi ministra pa identitet, duke përmendur këtu Arben Ahmetajn dhe Damian Gjiknurin.

Gjatë intervistës, Hila thotë se reforma në drejtësi do të përfundojë me gjykatës të emëruar nga Rama që do t’i garantojnë atij një imunitet 20 vjeçar.

Hila: Kjo qeverisje është, po të njëjtin njerëz. Është po ky Edi Rama që vazhdon të njëjtat batuta, po këta ministra pa identitet. Asnjërit nuk i thotë asgjë as Damian Gjiknuri, as Ben Malaj, më fal Ben Malaj është personalitet, ky tjetri, Arben Ahmetaj.

Imagjinoni nuk i mbaj as mend emrin. Nuk ka lidhje me emrin, por me rezultatin. Jemi në një periudhë ku do të mbetet ajo fjala popullore: “Leskovik tatëpjetë, siç ka qenë do të jetë”.

Nuk presim revolucione, nuk presim trazira. E vetmja e re që mund të jetë është sjellja e Blushit dhe se sa elektorati shqiptar do të përkrahë dy sfidat e reja Blushin dhe Bojaxhiun. Vërej një lloj imobiliteti nga ana e elektoratit dhe një lloj dembelizmi nga ana e elitës intelektuale, e shkaktuar nga zhgënjimi i madh që solli Edi Rama në 2013.

Pritej një Edi Ramë që të kishte dalë nga ai kryebashkiaku i vogël që luante cici-mis me ndërtuesit për një rrugë dhe të ishte kryeministri vizionar që do të ndryshonte Shqipërinë. Ka mbetur po i njëjti kryebashkiak i vogël që po drejton me të njëjtët oligarkë Shqipërinë, me të njëjtët ndërtues që as oligarkë nuk janë. Janë biznesmenë të vegjël që fitojnë pesëlekëshin e tyre duke bërë pazare me pushtetin.

Kemi po këtë kryebashkiak i cili nuk ka vizion vetëm se të ndërtojë pallate. Po bëhet plani rregullues i cili do të kalojë në ditët e festave në një errësirë të tërë informative. Kemi një kryetar bashkie që është nënkryetar bashkie. Veliaj është nënkryetar bashkie pasi lejet e ndërtimit ia ka marrë Edi Rama, ndërsa del e riparon ndonjë trotuar dhe mirëmbajtjen e qytetit po na e shet si revulacionar.

Kemi rënë në një pikë të tillë që mirëmbajtja e qytetit, riparimin e një qosheje po e quajmë revolucion.

Nuk po kërkojmë më që të zgjerohen rrugët, këto ndërtesat e shëmtuara të socializmit të rinovohet pamja e tyre. Po e bën Maqedonia në Shkup që ishte një qytet i bukur. Kush duhet ta bëjë këtë? Elitat. Edhe ato janë lodhur. E mbani mend që ishte një shoqatë për ruajtjen e trashëgimisë kulturore sa u prishte një shatërvan shkonin në tv në tv se po rrënohet trashëgimia kulturore. Askush nuk foli për Stadiumin.

-Pati një lloj reagimi…

Hila: Reagimin e bënë disa nëpër blogje, ndërkohë që kryeministri ju thotë po deshët merrni vota. Në asnjë vend të botës nuk ka kryeministër që u thotë elitave merrni vota. Elitat nuk marrin vota, sepse nuk i voton shumica është kryeministri që ka nevojë të dëgjojë elitat sepse ata shohin 30-40 vite përpara.



-Ai i ka mbajtur Rama premtimet, ku një për to ishte hapja e vendeve të punës..

Hila: Doli Arben Ahmetaj dhe tha një fjalë që më mbeti në mendje; legalizuam 140 mijë vende pune. Është një term i pa dëgjuar ekonomik. Ka mbaruar anglisht dhe fillon e shpik terma ekonomikë. 300 mijë vende pune nuk do t’i bënte Adenhauer ose De Gaspri. Rama mbeti i njëjti kryebashkiak i vogël i qytetit. Në qoftë se e keni fjalën për koncesionet, po jep të gjithë shtetin me koncesion. Në qoftë se e keni fjalën për ndërmarrjet publike ku shteti të forconte rolin e tij, Edi Rama privatizoi edhe ato ndërmarrje me fitim, INSIG-un, ishte me fitim.

Marrëdhënia LSI-PS

Hila: Kanë funksionuar si sektor më vete, ku ministritë e LSI-së ishin të LSI-së, ato të PS-së të PS-së. Ka pasur edhe stërkëmbësa të mëdha. Një moment ku mund të prishej ky koalicion ishte në muajin korrik ku zt.Meta kërcënoi rëndshëm të gjitha krahët e politikës, por me sa duket në anën tjetër ishte një opozitë e dobët. Nga ana tjetër ishte diversioni që zt.Rama bëri nëpërmjet blerjes së deputetëve të LSI-së, kjo e bëri zt.Meta që të tërhiqej dhe të presë zgjedhjet. Nga tre udhëheqësit kryesor që janë i vetmi “kokëkrisur” që mund të bëjë një veprim të papritur është zt.Meta. Edhe Meta e ka parë që për të bërë luftën duhen shokë dhe nuk po gjen akoma. Basha është akoma i dobët. Nuk është në gjendje të disiplinojë grupin e tij.

-Nuk shikoni alternativë një koalicion PD-LSI?

Hila: Që të jetë një alternativë duhet të kesh numrat. PD po afrohet drejt qendrës me programin e saj, ndërsa Rama po shkon në ekstrem, i cili ka premtuar se do të privatizojë OSHE-në, një ndërmarrje me super fitim.

Opozita

Hila: Pritet sa njerëz qo t’i lërë Berishës në grupin parlamentar. Në qoftë se ai nuk arrin të imponojë grupin e vet parlamentar. Në qoftë se nuk imponon njerëzit e tij i garantoj edhe 8 vjet të tjerë në opozitës pas 2017-s, derisa sa të dalë një lider që t’i tregojë rrugën Berishës.

