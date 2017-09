Intervista në Ora News - Hila: Ndërkombëtarët të investonin në ndryshimin e klasës politike

“Ndërkombëtarët kanë bërë një investim të gabuar në reformën e drejtësisë”. Kështu u shpreh Dritan Hila, analist dhe drejtues i emisionit “Arena”, i cili theksoi në studion e lajmeve të Ora News se faktori ndërkombëtar duhet të ishte investuar më shumë në ndryshimin e klasës politike shqiptar.

Kjo ishte më e nevojshme tha Hila, pasi drejtësia është produkt i një klase politike.

Hila: Unë mendoj që ndërkombëtarët kanë bërë një investim të gabuar duke investuar në reformën në drejtësi. Ok, drejtësia është një gjë e nevojshme, duhet pastruar por është produkt i një klase politike. Pra duhet të ishin investuar në klasën politike shqiptare, të ndryshonte, të fillonte tranzicioni i kësaj kase politike.

Ne shikojmë që kemi figura ku më i riu është 20 vjeç dhe duhet të fillonte që këtej. Pastaj këta do sillnin një frymë të re, një këndvështrim të ri të politikës shqiptare. Do bënin që ky brezi i ri që ka lindur në vitet ’80 dhe që praktikisht nuk e njef komunizmin nuk ka mentalitetin e tij. Nuk ka këndvështrimin që ne 50-vjecarët kemi ndaj botës. Këta për momentin nuk kanë mundësi të përfaqësohen. Shqipëria sot, kushdo që ta qeveriste PS apo PD, qeveriset vetëm nga vullneti i 20% të votuesve dhe kjo nuk është aspak demokraci.

Sistemi zgjedhor, Hila: Politika nuk e ka marrë seriozisht

Hila: Mua më bëhet qejfi që ju e keni marrë seriozisht sepse nuk më duket se politika e ka marrë seriozisht këtë punë. Është një proces që hapet para votimit dhe jo pas votimit. Më bëhet qejfi që PD e ka ndërmarrë këtë iniciativë duke e hedhur propozimin për reformën zgjedhore menjëherë me fillimin e jetës parlamentare, por kam frikë sepse është pak e mangët. Nëse ne flasim thjesht për një numërim elektronik të votës nuk kemi bërë gjë të madhe veçse kemi përshpejtuar nxjerrjen e rezultatit.Pra nuk do ta dime me 3 ditë vonëse, por do ta dimë pas 3-4 orësh. Gjithësesi kjo është një arritje.

Hila: Duhet ndryshuar sistemi zgjedhor

Hila: Por ajo që do reformonte sistemin politik shqiptar ishte një ndryshim total, jo i kodit zgjedhor sepse kodi zgjedhor nuk është ndonjë pengesë e madhe për një proces të ndershëm dhe një rezultat të ndershëm. Problemi i madh tek ne është sistemi zgjedhor. Ne kemi një sistem zgjedhor të mbyllur ku alternativa të reja e kanë praktikisht të pamundur që të afishohen dhe votohen nga elektorati. Por edhe nëse votohen nga elektorati mund të jenë lehtësisht të prekshme rezultatet e tyre sepse nëpër komisionet ne kemi votuesit e dy tre partive të mëdha që numërojnë votat e të gjithëve. Ne kemi parë që qoftë zoti Idrizi, qoftë Blushi kanë humbur për një marzh shumë të vogël votash. Unë nuk mund të hedh akuza sepse nuk kam fakte për këtë por më bën të dyshoj që problematika që këta njerëz hapën në Parlamentin e kaluar qoftë për çështjen çame, qoftë për drejtësinë sociale në rastin e parë ishte Idrizi në rastin e dytë ishte Blushi ka bërë që këta ti eliminojnë dhe kjo ishte një “vdekje e bardhë” mënyra më e thjeshtë duke marrë disa vota prej tyre dhe i bëje të papranishëm në jetën parlamentare.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter