Reagimi - Helmimi në miting, Basha: Të zbardhet, nëse nuk ndodh gjunjëzim i shtetit

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka kërkuar zbardhjen e ngjarjes së djeshme në mitingun e partisë së drejtuar prej tij, tha se ngjarja duhet të zbardhet menjëherë.

Pyetje: Zoti Basha si ndiheni sot?

Basha: Kam folur me shumë prej të prekurve, fatmirësisht efektet janë anësore dhe të përkohshme, jo serioze dhe të gjithë janë të vendosur. Të gjithë e dimë që kjo nuk ishte një tullumbace. Ndërsa presim zbardhjen dhe vënien para përgjegjësisë të autorëve, kushdo qofshin ata, po bëjmë edhe analizën tonë. Kjo nuk ishte tullumbace.

Pyetje: Për çfarë dyshoni z.Basha?

Basha: Kjo nuk ishte tullumbace. Por unë mund t’ju them se është detyra e autoriteteve shtetërore të vendosin para përgjegjësisë autorët, kushdo qofshin. Nëse nuk ndodh, kjo është një tjetër provë e gjunjëzimit total të shtetit. Ne do të bëjmë analizën tonë. Ne nuk do të ndalim. Unë do të vazhdoj fushatën sonte në orën 19:00, në mitingun hapës në qytetin e Fierit. Asgjë nuk do të më ndalë mua dhe opozitën e bashkuar drejt fitores!

/Ora News.tv/

