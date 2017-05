Reagim - Helmimi në miting, PS: PD mos merret me teori konspiracioni

PS ka reaguar në lidhje me lëndimet e simpatizantëve të PD gjatë mitingut të djeshëm në Tiranë. Duke i uruar shërim të shpejtë, liderit të opozitës Lulzim Basha, por edhe të gjithë qytetarëve të prekur, PS i bën thirrje PD që mos merret me teori konspiracioni, por të merret me çështjet e vërteta të fushatës.

Reagimi i PS

Ditën e sotshme, në orën 5:00 të mëngjesit, drejtori i përgjithshëm i Qendrës Spitalore Universitare të Tiranës ishte pranë njerëzve që kërkuan ndihmë për simptomat e shfaqura. Gjysëm ore më vonë, drejtori i përgjithshëm i policisë urdhëroi sigurimin e hapësirës publike ku u zhvillua aktiviteti i mbrëmjes së djeshme dhe hetimet vazhdojnë ende. Pra, institucionet po punojnë dhe të gjithë autoritetet përkatëse ishte gati për të ofruar ndihmesën e vet.

Thënë kjo, ne i bëjmë seriozisht thirrje PD-së që të përqëndrohet te çështjet e vërteta të fushatës dhe të mos merret me teori konspiracioni.

Partia Socialiste i uron shërim sa më të shpejtë të gjithë të lënduarve, dhe veçanërisht liderit të Opozitës. Ne dëshirojmë që ai të bëjë fushatë dhe jo të flasë për konspiracion, gjë e cila tregon se në çfarë gjendje të çoroditur është Partia Demokratike.

