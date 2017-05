18 qershori - Hahn: Opozita u vetëpërjashtua nga zgjedhjet. Dënon thirrjet për bllokim

Komisioneri Europian për Politika Evropiane të Fqinjësisë dhe Zgjerimit, Johanes Hahn, i është drejtuar me një mesazh qytetarëve shqiptarë në kushtet kur vendi është futur në kolaps politik.

Hahn nënvizon se janë bërë përpjekje të mëdha për të nxitur dialogun mes palëve politike nga përfaqësues të BE dhe partner të tjerë ndërkombëtarë, por që për fat të keq nuk kanë pasur sukses.

Fatkeqësisht, thotë Hahn, zgjedhjet e 18 qershorit do të zhvillohen pa pjesmarrjen e partivë të opozitës, pasi sipas tij “ishte zgjedhja e qëllimtë e kësaj të fundit për të mos u bërë pjesë e garës”.

Teksa shpreh keqardhjen, Hahn thotë se procesi demokratik duhet të vazhdojë, edhe nëse disa vendosin të qëndrojnë prapa.

Komisioneri Europian shpreh mbështetjen e BE ndaj OSBE, ndërsa kërkon dhe angazhimin e të gjitha institucioneve shqiptare për një proçes të rregullt zgjedhor.

Nga ana tjetër Hahn dënon çdo thirrje për “veprime” që do të dëmtonin të drejtën e çdo qytetari për të votuar dhe liritë e tjera themelore. Këto “veprime” nuk mund të justifikohen dhe nuk janë në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian.

“Kam besim të plotë se njerëzit e Shqipërisë do të kërkojnë nga udhëheqësit e tyre politikë të demonstrojnë përmbajtjen dhe maturinë demokratike që pritet në një vend që aspiron të jetë anëtar i BE”.

Hahn është i qartë kur paralajmëron se: “Udhëheqësit do të mbajnë përgjegjësi nëse përpiqen të shmangin aspiratat legjitime të popullit shqiptar për një të ardhme më të mirë.BE do të ndjekë dhe monitorojë nga afër procesin zgjedhor. Dhe edhe më thellë: ne do të vazhdojmë t’ju mbështesim në rrugën drejt anëtarësimit në BE”.

Përpjekjet për dialog dështuan- Gjatë javëve të fundit, janë bërë disa përpjekje për të nxitur dialogun midis partive politike në Shqipëri nga përfaqësues të BE-së, përfshirë veten dhe partnerët e tjerë ndërkombëtarë.Ne kemi dëgjuar me kujdes shqetësimet dhe pritjet nga të gjitha anët, duke u përpjekur për të lehtësuar një zgjidhje të krizës në vazhdim.U ofruan një numër opsionesh, me shpresë që partitë dhe udhëheqësit të ndjejnë përgjegjësinë e tyre për të gjetur një zgjidhje të përbashkët.Për fat të keq, ky nuk ishte rasti.

Opozita u vetëpërjashtua, zgjedhjet do vlerësohen sipas meritës- Sot jemi në një situatë ku është vënë në lëvizje procesi zgjedhor për zgjedhjet e përgjithshme më 18 qershor. Zgjedhjet do të zhvillohen pa pjesëmarrjen e partive kryesore të opozitës.Ishte zgjedhja e qëllimshme e opozitës aktuale për të mos kandiduar për zgjedhje. Unë duhet ta respektoj, por në të njëjtën kohë shpreh keqardhje të thellë për këtë vendim nga pikëpamja demokratike. Shqiptarët kërkojnë dhe meritojnë zgjedhje që ofrojnë një ofertë të gjerë politike dhe standarde zgjedhore. Megjithatë, procesi demokratik duhet të vazhdojë, edhe nëse disa vendosin të qëndrojnë prapa.Demokracia dhe standardet demokratike nuk do të pengohen duke bojkotuar institucionet dhe zgjedhjet demokratike. Zgjedhjet do të vlerësohen sipas meritave të tyre, bazuar në standardet ndërkombëtare.

Autoritetet shqiptare të angazhohen për standarte zgjedhore- Institucioni më kompetent evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve, ODIHR, kohët e fundit ka nisur aktivitetin e vëzhgimit të zgjedhjeve në Shqipëri. Krahas angazhimit të ODIHR-it, ne presim gjithashtu që të gjitha institucionet relevante në Shqipëri të sigurojnë një bashkëpunim dhe transparencë të plotë në misionin e tyre, si gjatë javëve para zgjedhjeve, ashtu dhe ditën e zgjedhjeve. Është në interes të Shqipërisë dhe autoriteteve të saj që OSBE-ODIHR dhe vëzhguesit e tjerë ndërkombëtarë të jenë në gjendje të kryejnë më së miri vlerësimin e zgjedhjeve.

/Oranews.tv/

