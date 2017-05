Tryeza - Hafizi: LIBRA pranon çdo datë zgjedhjesh, mjafton të ketë standarde

Mimoza Hafizi, e vetmja femër e pranishme në tryezën mes krerëve të partive parlamentare deklaroi se LIBRA kërkon mbylljen një e orë e më parë të krizës politike.

Duke folur për gazetarët, Hafizi tha se takimi nisi me draftin e paketës McAllister +.

Hafizi: Dialogu ende nuk ka përfunduar por ne si LIBRA i mbetemi pozicionit të standarteve zgjedhore. Ne kërkojmë që kjo krizë politike të mbyllet me përmirësimin e standarteve zgjedhore, insistojmë tek numërimi elektronik si kusht themelor që zgjedhjet e ardhshme të jenë më të mira se ato pararendëse dhe këtë e kemi kërkuar.

Teksa konfirmoi takimin Ram-Basha në Kryesi, Hafizi tha se partia LIBRA është e gatshme të pranojë çdo datë për mbajtjen e zgjedhjeve mjafton që të ketë përmirësim të stardardeve zgjedhore.

Hafizi: Rolin tonë e kryem kështu që unë u largova. Besoj se edhe grupet e tjera politike do të largohen dhe pastaj do të ketë prononcim nga Rama dhe Basha vetë. Do të ketë një takim kokë më kokë midis tyre. Por unë desha të deklaroj para jush se insistoj në standarte zgjedhore dhe në numërimin elektronik, i cili është tërësisht i realizueshëm dhe nuk ka kuptim që kjo krizë politike të zgjidhet vetëm në favor të dominimit politik të disa grupimeve politike, të cilat bëjnë betejë vetëm për emra dhe numra ministrash. Kjo nuk i intereson asnjë shqiptari, sepse cdo shqiptar e di që standartet zgjedhore nuk rregullohen me emra Ministrash po me zgjidhje të vërteta të administrimit zgjedhor. Ka diskutime për datën e zgjedhjeve, por them që ne pranojmë çdo datë, mjafton që të kemi përmirësimin e standarteve zgjedhore.

/Oranews.tv/

