Debati - Rrokadë drejtuesish në Akademinë e Shkencave, Rama: Zgjodhën farsën

Pavarësisht thirrjes së kryeministri Rama që akademisë së shkencave do ti ndërpriten fondet nëse nuk reformohet, ky institucion zgjodhi kryetari e ri të tij. Gudar Beqiraj fitoi përmes votave mandatin e tij të dytë, ndërsa Korkuti nga kryetar u zgjodh nënkryetar. Të dy akademikët ishin kandidatura të vetme, dhe pozicionet e reja të tyre u bënë thjesht rotacion. Në fund të procesit, Kryeministri Rama tha prerë se akademia zgjodhi farsën, ndaj dhe fondet do ti kalojnë universitetit.

Pavarësisht qëndrimit të kryeministrit Rama që nese akademika e shkencave nuk reformohet, nuk do të marrë asnjë qindarkë dhe duhet të lirojë godinë, anëtarët e këtij institucionin zgjodhën përmes votës drejtuesit.

Gudar Beqiraj do të rikthehet në krye të Akademisë së Shkencave, ndërsa kryetari Myzafer Korkuti do të mbaj postin e nënkryetarit. Mes dy drejtuesve të lartë të këtij institucioni, pati thjeshtë një rrotacion pozicionesh. Si kandidatura të vetme arritën të siguronin votat maksimale. Beqiraj me 28 vota pro dhe 3 vota kundër, Korkuti me 27 vota pro, 2 kundër dhe një abstenim.

Të drejtën e votës e ushtruan 31 anatarë, dhe i vetmi që nuk mori pjesë në këtë proces, d është akademiku Artan Fuga, i cili ka shprehur kritikat e tij më heret duke i konsieduar zgjedhjet farse dhe duke kërkuar ndryshime në rregullore ekzistuese.

I sapo zgjedhuri në krye të Akademisë së Shkencave, që duhet të jetë institucioni më i rëndësishëm i kërkimit shkencor Gudar Beqiraj tha se është gati të bashkëpunojë me kryeministrin Rama, të bëjë reformën, të afrojë akademikë por më e rëndësishmja t’i bashkojë Akademisë së Shkencave edhe institucione të tjera si instituti i Alabanologjisë.

Por në përfundim të procesit, kryeministri Rama tha prerë që do të ndërpriten fondet ndaj këtij institucioni.

“Meqë “Akademia” zgjodhi farsën uroj të gjejnë dhe fondet për vijimin e farsës!Fondet tona do t’i shkojnë universitetit për kërkim shkencor”

Pas këtij qëndrimi të Ramës, Z Beqiraj që do të marrë zyrtarisht detyrën pas dekretimit të presidentit, nuk preferoi të bëj asnjë koment.

Akademia e Shkencave financohet nga buxheti i shtetit, buxheti vjetor i së cilët është 120 mln lekë; prej të cilave 2/3 i zënë shpenzimet administrative dhe 300 mln lekë përdoren për botime apo projekte të tjerë me qëllim kërkimi shkencor nga akademikët.

