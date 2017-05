Takimi - Grushi shtetit në Turqi, kryeprokurori turk kërkon hetime edhe në Shqipëri

Nën dyshimin se në Shqipëri fshihen disa persona që kanë marrë pjesë ne organizimi ngjarjeve e grushtit te shtetit në 15 korrik të vitit të kaluar në Turqi, kreu i akuzës turke Mehmet Akarca, i ka kërkuar homologut të tij Shqiptar Adriatik Llalla bashkëpunim ne hetimin e kësaj çështje.

Akarca gjendet në Tiranë, me ftesë të Prokurorisë së Përgjithshme, e cila organizon një Konferencë Ndërkombëtare me praninë e Prokurorëve të Përgjithshëm të rajonit e më gjerë, me temë “Qasjet e reja hetimore ndaj organizatave kriminale që përdorin internetin”.

Prokurori i Përgjithshëm i Shqipërisë i sugjeroi homologut të tij turk mundësinë për nënshkrimin e një marrëveshjeje dypalëshe, e cila do t’i shërbejë shkëmbimit në kohë reale të të dhënave hetimore për çështje me interes të përbashkët.

Gjatë takimi, Prokurori i Përgjithshëm i Turqisë, Akarca, i konsideroi shumë të rëndësishme raportet me autoritetet shqiptare dhe garantoi se kjo frymë bashkëpunimi do të vijojë të forcohet edhe në të ardhmen.

Teme e diskutimit mes dy kryeprokurorëve ka qene edhe nevojën e forcimit të bashkëpunimit rajonal e më gjerë, nisur nga rreziku i përhapjes së terrorizmit në Ballkan e në Evropë. Kryeprokurori shqiptar i prezantoi homologut të tij turk masat e marra nga ana e autoriteteve shqiptare, si edhe theksoi faktin se Shqipëria do të vijojë të japë kontributin e saj në këtë drejtim.

