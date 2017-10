Grumbulluesit në Tropojë përplasen për gështenjat

Biznesi i gështenjave ka përplasur dy shtetas që merren me grumbullimin e tyre në Tropojë.

Policia e Tropojës bën me dije se ka arrestuar shtetasin Arben Kerrnaja, pasi ka kërcënuar paraditen e sotme shtetasin R.Pojanaku, përfaqësues i një kompanie private që ushtron aktivitetin në mbledhjen dhe përpunimin e gështenjave.

“I arrestuari Kerrnaja, i cili gjithashtu merret me mbledhjen e gështenjave, ka bllokuar paraditen e sotme makinën ku udhëtonte Pojanaku në zonen e quajtur Koj, duke e kërcënuar se nëse nuk do të tërhiqej nga aktiviteti tregar në Tropojë, atëherë ai do të ketë probleme serioze për jetën”thotë Policia.

I gjendur në këto rrethana, Pojanaku ka bërë kallëzim pranë komisariatit të Policisë, Tropojë.

Menjëherë janë organizuar forcat policore, të cilët kanë arrestuar shtetasin Arben Kerrnaja, për veprën penale “Konkurenca e paligjshme” nëpërmjet dhunës dhe kanosjes.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter