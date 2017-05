Tiranë - MZHU prezanton katalogun me punimet e 122 grave arkitekte

Veprat e punuara nga 122 zonja arkitekte gjatë periudhës 1945-1990 janë ekspozuar në një katalog të veçantë. Në prezantimin e katalogut Ministrja Gjermeni ka falenderuar zonjat për punimet e tyre ndërsa ka përmendur edhe vështirësitë e tyre në punë.

Një katalog me punimet e grave “Të projektosh për të jetuar – projektueset 1945 – 1990” është prezantuar nga Ministrja e Zhvillimit Urban, Eglantina Gjermeni.

Në një tryezë ku ishin të ftuara disa nga arkitektet më në zë të kësaj periudhe, Gjermeni tha se kjo është hera e parë që këto gra mblidhen të gjitha bashkë, ndërsa theksoi edhe vështirësitë që këto të fundit kanë hasur gjatë ndjekjes së zbatimit të projekteve.

Gjermeni: Realizimi i një botim dedikuar promovimit të punës së grave dhe vajzave në fushën e arkitekturës dhe ndërtimit ka qenë një nga synimet e mia që prej fillimit të punës si Ministre e Zhvillimit Urban. Mbi të gjitha si një vlerësim për punën e kryer me aq përkushtim dhe cilësi në ato vite të vështira për gruan dhe vajzën shqiptare.

Them vite të vështira, duke menduar ngarkesën që kishte një grua apo një vajzë në ato vite, ku përveç punës në zyrë me vizore e laps dhe jo me kompjutera e programe si sot, do të duhej të ishte dhe një shtëpiake model me mungesa të paisjeve shtëpiake që ne sot i marrim për të mirëqëna. Është një punë voluminoze që mbetet bazë e mirë për zhvillimin e qëndrueshëm të territorit”.

Për drejtorin e Arkivit Qëndror Teknik, Gjergj Thomai, ky është vetëm botimi i pare, pasi një serë projektesh do të hidhen në të tjerë katalogje.

Mes punimeve të krijuara nga gratë janë projektet për Hotel Tiranën, Hotel Dajtin, dhe Hotel Skampën në Elbasan.

Katalogu “Të projektosh për të jetuar – projektuese 1945 – 1990”, përmbledh veprat e 122 zonjave arkitekte dhe konstruktore, të periudhës para viteve ’90-të, pjesë e pasurisë së Arkivit Qendror Teknik të Ndërtimit.

/Oranews.tv

