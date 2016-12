Lezhë - Vjedh makinën dhe qëllon efektivin në Lezhë. RENEA plagos autorin

Forcat RENEA kanë plagosur autorin e plagosjes së një efektivi kur policia ishte vënë në ndjekje pasi kishte grabitur një makinë në autostradë afër Kryqëzimit të Arbërisë.

Policia, forcat RENEA dhe një helikopter rrethuan zonën ku ndodhej autori dhe brenda dy orësh arritën ta izolonin dhe plagosnin autorin i cili ishte i armatosur.

Policia Nikolin Gjergji është plagosur në sy dhe po i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale në Spitalin e Traumës në Tiranë.

Autori është identifikuar si Aldi Lleshaj 20 vjeç banues në Kurbin.

Momenti i shkëmbimit të zjarrit të forcave RENEA me autorin

Ora 11:55 – Autori i grabitjes dhe plagosjes së policit pas plagosjes nga RENEA ka mbërritur në ambientet e Spitalit të Traumës

Ora 11: 45

Ministri Tahiri shkruan në facebook: Nikolin Gjergji u plagos me arme ne krye te detyres, fatmiresisht pa rrezik per jeten. I uroj sherim te shpejte. Jemi te gjithe me te dhe familjen e tij. Urime kolegeve te tij per arrestimin e autorit. Mori e do marri ate qe meriton, denimin me te ashper ligjor.



Ora 11: 10 Identifikohet autori i grabitjes dhe plagosjes së efektivit Nikolin Gjergji. Ai është Aldi Lleshaj 20 vjeç banues në Kurbin.

Ora 10: 59: Policia: RENEA ka plagosur autorin dhe po transportohet ne spital

Ora 10: 47 RENEA mbërrin në Fushe -Gjorme ku mbahet i rrethuar autori

Ora 10: 46 Ministri Saimir Tahiri në spital tek efektivi i plagosur

Ora 10:40 Policia: Punonjesi i policise eshte plagosur ne koke. Ka nje plumb ne koke

Ora 10: 24 Policia rrethon autorin

Informacionet paraprake të policisë të orës 10:24 minuta informojnë se personi është me armë në dorë dhe në ndihmë të policisë së Lezhës janë nisur grupe me forcat Renea por dhe një helikopter.

“Autori mbahet i rrethuar nga Policia e Lezhes ne Fushe -Gjorme” informon policia e shtetit

Grabitja e makines, ndjekja e policise dhe plagosja e policit

Grabitja u shënua rreth 300 metra larg një postblloku, dhe sipas gazetarit Elvis Hila mjeti i grabitur është me targa AA 870 II.

“Shërbimet e policisë në momentin që kanë marrë njoftimin, janë nisur menjehere në drejtim të vendngjarjes dhe jane vene ne ndjekie te makines se vjedhur. Autori kur ka parë makinën e policisë ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të tyre dhe për pasojë ka mbetur i plagosur një punonjës i policisë. Nuk dihet akoma gjendja e tij pasi eshte transportuar ne drejtim te spitalit ushtarak Tirane.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po heton për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

