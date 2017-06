Tonight Ilva Tare - Godole: Studentja kandidate për deputete nuk di programin e partisë

Pedagogia e Jonila Godole e ftuar në “Tonight Ilva Tare”, tha se dhe në departamentin e Gazetarisë ka kandidatë për deputetë që nuk kanë mbaruar studimet dhe nuk kanë asnjë kontribut as në jetën e tyre profesionale.

Ajo tregoi rastin e një studenteje që nuk dinte programin e partisë së saj.

Godole: Njëra prej këtyre studenteve, nuk po e them tek cili vit, duke folur në orën e komunikimit politik, për fushatën. Unë nuk e dija fare që një ndër këto, e cila është në listën e një partie si kandidate për deputete dhe ne kur flisnim për liderin, imazhin, etj, ajo ngriti dorën pak me droje dhe tha se mund t’ju them diçka konkrete duke qenë se edhe unë jam kandidate, në moshë shumë të re…Ajo që ishim duke diskutuar ishin programet e partive.

Tek pyetja jonë a e kishte parë programin, unë kisha përshtypjen se nuk e dinte fare ishte programi. Programi është ai që të gjithë ne e kërkojmë. Programet duhet të jenë të aksesueshme nga të gjithë. Ky rasti që solla për ta ilustruar një pjesë e të cilëve nuk e kanë mbaruar fare shkollën, ajo që më bën mua pak skeptike për këtë sjellje, edhe këto prurje të reja pa kontribut direkt jo vetëm në parti por edhe në jetën profesionale më bëjnë shumë skeptike.

/OraNews.tv/

