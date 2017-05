Go Tech, ulje drastike deri në 70% për 1900 produkte

Alarmi i ofertave me ulje drastike deri në 70% për plot 1900 produkte ra në GoTech Electronics, kompani tashmë lider në vend në tregtimin e produkteve elektroshtëpiake dhe elektronike, e cila i ofron konsumatorëve një gamë të gjerë zgjedhje nëpërmjet eksluzivitetit të markave më të garantuara ndërkombëtare, si: Hotpoint Ariston, Indesit, Candy, Elica, Ariston, Hyundai Samsung, Sharp,,Blaupunkt, TVS.

Reçka: 1900 produkte deri në 70% ulje. Janë shumë produkte në ofertë, ndërkohë do të cilësoja lavatricen Candy, 7 kg, 1200 rrotullime në minutë, klasi A3+ me një cmim të papërsëritshëm 24.990 lekë. Ndër të tjera do të kemi dhe Mixer Sinbo 3n1, fuqia 400ë me një cmim prej 2.390 lekë. Në këtë ofertë tre ditore ju do të keni mundësinë që të fitoni 5 vjet garanci për markat e njohura italiane dhe ekskluzive në Gotech si Hotpoint Ariston dhe Indesit.

Në të gjithë rrjetin e dyqaneve GoTech në Tiranë, Durrës, Korcë, Pogradec, Lezhë dhe Peshkopi, klientët mund të përfitojne nga ofertat drastike në të gjitha sektoret e GoTech Electronics, në datat 18, 19 dhe 20 maj.

/oranews.tv/

