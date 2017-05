Shpifi ndaj Tahirit - Gjykata dënon 500 mijë lekë gjobë Palokën. Reagojnë protagonistët

Gjykata e Lartë ka dënuar me 500 mijë lekë gjobë deputetin e PD, Edi Paloka bazuar në padinë e ish-ministrit të Brendshëm, Sajmir Tahiri.

Ish-Ministri i Brendshëm Tahiri e ka paditur Palokën për shpifje në 2015, pasi ky i fundit e ka akuzuar si të lidhur me krimin dhe bandat kriminale në vend.

Seanca Tahiri-Paloka është shtyrë disa herë.

Menjëherë pas vendimit kryetari i grupit parlamentar të PD-së, Edi Paloka deklaroi se Gjykata e Lartë ishte nën presionin e bosit të Tahirit kur mori vendimin për dënimin e tij.

Gjykata e Larte e vene nen presion nga bosi i Tahirit merr vendime te tilla. Kjo eshte arsyeja pse ne nuk lejojme e nuk do te lejojme qe drejtesia te mbetet ne duart e Rames dhe kujtdo pushtetari tjeter. Shkeputja e lidhjeve te qeverise me krimin ,jane nje nga arsyet madhore pse ne protestuam dhe realizuam qeverine teknike” thotë Paloka në një prononcim të shpërndarë për mdian.

Sipas kreut të grupit parlamentar të PD-së, “fitorja e demokratëve në 25 qershor do të jetë mbyllja e historisë së republikës së vjetër dhe fillimi i asaj që pret çdo shqiptar ; Republika e re

Reagon edhe Tahiri: Nje gjyq i sterzgjatur, më në fund i fituar

Edhe ish-ministri Tahiri reagoi nëpërmjet rrjeteve sociale duke e quajtur një gjyq të stërgjatur

“Nje gjyq i sterzgjatur, me ne fund i fituar. Nje tjeter artist shpifjesh, me ne fund i denuar. Ne #shqiperineqeduam nuk ka vend edhe per ata qe punojne edhe per ata qe genjejne.Shyqyr qe drejtesia e qytetareve nuk vonon sa drejtesia e gjyqtareve. Ndaj, #shihemine25”

Rama: Lajm i mirë, po vjen vettingu

Ndërsa kryeministri Rama e konsideroi lajm të mirë, duke përmendur se po vjen vettingu.

“Një lajm i mirë ndëshkimi i radhës nga Gjykata e Lartë për shpifësin profesionist të PDPor s’kemi parë gjë akoma, po vjen Vetingu”, shkruan Rama.

