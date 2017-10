Tonight Ilva Tare - Gjosha: Ministria e Integrimi domosdoshmëri, do të rikrijohet

Deputetja e LSI-së dhe ish-ministrja e Integrimit, Klajda Gjosha e ftuar në tudion e “Tonight Ilva Tare” thotë se Ministria e Integrimit është domosdoshmëri pavarësisht shkrirjes së saj.

Ajo thotë se Mali i Zi që është shembull në rajon për negociatat e kanë krijuar këtë ministri.

Pjesë nga deklarata:

Gjosha: Ka shumë modele sot. Po ndjekim vende që negociojnë me BE-në, si Mali i Zi, që është shembull në rajon, e ka krijuar Ministrinë e Integrimit. Pas çeljes së negociatave, do të shikojmë që do të ketë një domosdoshmëri të tillë. Është një dokument strategjik edhe me ekspertë të huaj, që i është paraqitur kryeministrit dhe alternativa e parë ishte ruajtja e Ministrisë së Integrimit. Do të doja shumë që të mos ketë një shkurtim të plotë të strukturës.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter