Dita e Europës - Gjosha: Anëtarësimi në BE kërkon politikanë të përgjegjshëm

Nga Elbasani ku ishte e pranishme në aktivitetet për Ditën e Europës, Ministrja e Integrimit Klajda Gjosha tha se integrimi në BE kërkon politikanë të përgjegjshëm si dhe dialog. Të rinjtë tha Gjosha do ta anëtarësojnë Shqipërinë në familjen europiane.

Hapje e dyerve drejt Bashkimit Europian kërkon politikanë të përgjegjshëm, dialog, konstruktivitet.

Ishte ky mesazhi që përcolli Ministrja e Integrimit, Klajda Gjosha, teksa ishte e pranishme në aktivitetet në kuadër të Ditës së Europës.

Duke u referuar situatës politike në vend, Gjosha tha se kurrë nuk është votë për të gjetur një zgjidhje.

Klajda Gjosha: Proçesi i integrimi është shumë kompleks, është shumë i vështirë, nuk ëShtë i thjeshtë. AtO dyer janë të hapura përgjysëm, jo se Europa nuk i ka dyert e hapura për ne por sepse që ne ti hapim plotësisht kërkojmë një rini me vizion, kërkojmë politikanë të përgjegjshëm, kërkojmë dialog, kërkojmë konstruktivitet dhe asnjëherë nuk është vonë që vendi të gjejë zgjidhje sepse zgjidhja që do mund ti japim tani shumë shpejt mund të na çelë dyert e negociatave të Shqipërisë drejt BE.

Me simbolikën e dyerve gjysëm të hapura Gjosha tha se nuk është BE që nuk i hap dyert për Shqipërinë, por janë shqiptarët ata që duhet t’i hapin ato.

Ministrja e Integrimit tha se janë pikërisht të rinjtë ata që do të anëtarësojnë Shqipërinë në BE.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter