Gjermania bashkon politikën, Meta dhe Ruçi trokasin gotat

Ambasada gjermane në Shqipëria ka përkujtuar 27 vjetorin e ribashkimit të Gjermanisë. Eventi bëri bashkë krerët e politikës shqiptare, Presidentin Ilir Meta, Kryetarin e Kuvendit Gramoz Ruçi si dhe Kryetarin e Partisë Demokratike Luzlim Basha, të cilët nuk ngurruan të shtrëngojnë duart, apo të shkëmbejnë biseda të shkurtra.

27 vjetori i ribashkimit të Gjermanisë ka bërë bashkë krerët e politikës shqiptare. Aktivitetin, Presidenti Ilir Meta dhe Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha e shfrytëzuan për të shtrënguar dhe shkëmbyer një bisedë disa minutshe.

Një trokitje gotash pati mes Kreut të Shtetit dhe Kryetarit të Kuvendit Gramoz Rucit.

3 tetori përkon edhe me rivendsojen e marrëdhenieve diplomatike Gjermani-Shqipëri. Ambasadorja Susane Schutz tha se Shqipëria ka arritur progres, përmbushja e prioriteteve shtoi ajo është me rëndësi për celjen e negociatave.

Susane Schutz: Gjermania mbështet fuqishëm perspektivën e anëtarësimit të Shqipërisë në BE dhe shpreson që një progres i dukshëm referuar prioriteteve kyce të BE në javën dhe muajt në vijim të krijojë premisat për celjen së afërmi të bisedimeve të anëtarësimit.

Sa i përket reformës në drejtësi, Ambasadorja tha se Shqipëria është në rrugën e duhur.

Susane Schutz: Prej sipërmarrjeve gjermane dëgjoj herë pas here të më dhonë se për të nisur një investim janë me rëndësi vendimtare kushtet e përgjithshme, siguria ligjore dhe besueshmëria ligjore. Në këtë kontekst gëzohem që me zbatimin e reformës në drejtësi dhe procesit në nisje të vettingut, Shqipëria ka lëvizur në drejtimin e duhur.

Në fjalën e tij Presidenti Ilir Meta shprehu besimin se reformi i gjyqësorit do të forcojë sundimin e ligjit, si dhe do të përmirësojë klimën e biznesit.

Ilir Meta: Dëshiroj t’ju falënderoj veçanërisht për mbështetjen tuaj ndaj Reformës në Drejtësi, e cila do të forcojë sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe do të krijojë njëkohësisht një klimë më të favorshme e më të besueshme për tërheqjen e investimeve të huaja në vendin tonë.

Ashtu sikurse Gjermani tha Meta, edhe Shqipëria i përket Europës, teksa shtoi se rrugën drejt saj të dyja vendet do ta përshkojnë së bashku.

/Oranews.tv/

