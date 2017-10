Tiranë - Shpërthehet valixhja pranë ambasadës së SHBA, policia në ankth 1 orë

Një valixhe e dyshimtë pranë ambasadës amerikane në Tiranë mbajti në ankth përreth një orë policinë, por pas shpërthimit të telekomanduar, rezultoi se valixhja ishte bosh.

Qytetarë të zonës lajmëruan forcat e rendit rreth mesditës për valixhen vetëm disa metra larg murit të ambasadës së SHBA-ve në një rrugicë mjaft të populluar.

Skanimi paraprak i valixhet edhe nga forcat e sigurisë së ambasadës amerikane konstatoi se brenda saj nuk kishte asnjë element të rrezikshëm që mund të çonte në ndonjë shpërthim.

Pasi forcat e policisë rrethuan zonën me shirita sigurie, në vendin e ngjarjes shkuan edhe Forcat e Xhenios, të cilat janë të specializuara për të çaktivizuar eksplozivët.

Gazetarja e Ora News, Keti Banushi nga vendi i ngjarjes tha se valixhja është me shumë pak distancë nga rruga dhe nëse do të ishte konstatuar ndonjë element i rrezikshëm, policia do të kishte bllokuar qarkullimin e automjeteve dhe banorëve.

Ajo sqaroi se policia ka nisur hetimet për të zbuluar se e kujt ishte valixhja në fjalë.

Ende nuk dihet se kush mund ta ketë harruar valixhen apo nëse ajo është lënë me qëllim.

/Ora News.tv/

