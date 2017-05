Durrës - Gjenden tek “Kepi i Palit” rreth 116 kg kanabis

Rreth 116 kg kanabis janë gjetur në bregdetin e Durrësit gjatë ditës së djeshme, 3 maj 2017.

Policia bë me dije se “në vijim të kontrolleve të ushtruara nga Shërbimet Bregdetare, në vendin e quajtur “Kepi i Palit”, në breg të detit janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 74 pako të mbështjella me celefon të tejdukshëm me lëndë narkotike e dyshuar e llojit Cannabis Sattiva, me peshë 115 kg e 900 gr”.

Grupi hetimor vijon punën për zbulimin e origjinës së lëndës dhe zbardhjen e plotë të ngjarjes.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme për veprën penale”Trafikimi i lëndëve narkotike”.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter