Gara në PD, Ruli: Marrëdhëniet të mira kisha me Bashën, por isha me Olldashin

Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Genc Ruli i ftuar në “360 Gradë” nga Artur Zheji në Ora News, duke folur për atë që quhet krizë e Partisë Demokratike, thotë se gjatë garës për zgjedhjet në PD pas dorëheqjes së Berishës, ishte me Olldashin pavarësisht se marrëveshjet më të mira i kishte me Bashën.

Pjesë nga deklaratat:

Ruli: Ditën që ikën ky njeri (Berisha) është momenti i parë që kjo parti të përshtatet me klimën e re. Lideri që do të dalë për të plotësuar vakuumin duhet të vijë i legjitimuar. Unë nuk e kam fshehur që kam qenë pro Olldashit, megjithëse marrëdhëniet më të mira si para edhe mbrapa i kam pasur me Bashën.

Isha me Olldashin sepse ndërmori një guxim të madh duke lexuar mirë angazhimin e Berishës për të fituar Basha dhe ndërmori një garë në një rrethanë të tillë. Në qoftë se do të ishte një garë e hapur do të përgatiste PD-në në një epokë të re pas liderit historik. Mbas fitores është një fjalë e Berishës, që fituesi i merr të gjitha, humbësi i humb të gjitha.

Në qoftë se vijmë tek zgjedhjet e fundit, na shpiki një term të ri “ngrirje”. Në qoftë se ky do të vepronte si lider i ri që është ende në kërkim të legjitimitetit, duhet të jepte dorëheqjen. Jo e pa revokueshme sepse është ende në “provë”.





