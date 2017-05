Fushata falas - Halimi: Mediat do kompensohen nga shteti, thjesht s’do fitojnë

Përkundër shqetësimit të ngritur nga shoqata e mediave elektronike, deputeti demokrat Eduard Halimi thotë se ligji që detyron radiot dhe televizionet private të transmetojnë falas aktivitetet e partive politike gjatë zgjedhjeve nuk është antikushtetues.

Në studion e Ora News, Halimi tha se mediat nuk do të fitojnë por as nuk do të humbasin pasi ky minutazh do tu kompensohet nga shteti kur të shlyejnë detyrimet tatimore.

Halimi vlerësoi edhe ngritjen e komisioneve të vettingut. Sipas tij, vendimi i Kushtetueses është zbatuar, gjithë pjesa e ekzekutivit do jenë nën mbikqyerjen e komisioneve ad-hoc.

Sa i takon ndryshimeve në kodin zgjedhor, Halimi vlerëson se masat e marra do të ti japin fund praktikës së shitblerjes së votës.

Ai shpreh bindjen se matja e cilido me sanksionet penale që e presin do krijojë stepje.

Vettingu: Ngritja e Komisioneve dhe kryerja e proçesit të vettingut duhet të ndjekë pikë për pikë pjesën e vendimit të gjykatës Kushtetuese që sanksionon që gjithë proçesi i skanimit të kandidatëve, gjithë proçesi i kryerjes së vettingut duhet të bëhet jo nga Drejtorë të qeverisë por komisionet ad-hoc. Fakti që vettingu akoma nuk ka filluar dhe komisonet janë ngritur dje do të thotë që vendimi i Kushtetueses është zbatuar, gjithë pjesa e ekzekutivit që janë drejtorët në ekzekutiv ai i Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe SHKB-së që janë nën Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Brendshme tashmë do jenë nën mbikqyerjen e komisioneve ad-hoc që janë ngritur. Komisionet janë paritare, opozita ka sy e veshë në Komisionet e vettingut që të shmangë kapjen politike.

Qeveria teknike- Qëllimi i qeverisë teknike apo Ministrave teknikë është garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, të parandalohet që qeveria të përdorë burimet financiare, njerëzore për të manipuluar rezultatin zgjedhor. Kjo shmanget përmes marrëveshjes së arritur dhe ekzekutimit pikë për pikë të saj.

Çadra dhe frika nga drejtësia-Retorika politike përdoret për ti ikur përgjegjësisë, argumentit dhe racionalitetit. Opozita ka kërkuar që proçesi i reformës në drejtësi të jetë transparent, brenda standarteve kushtetutese dhe të pamundësojë kapjen politike pavarësisht se kush është Ministër i Brendshëm, Fatmir Xhafaj apo është Dritani, është kryeministër Edi Rama apo është nesër kryeministër Lulzim Basha. Proçesi i reformës në drejtësi duhet të udhëhiqet nga Komisione të barabarta dhe të ketë mbikqyrje të fortë ndërkombëtare, të shmanget kapja politike.

Reforma zgjedhore- PS ka refuzuar të miratonte këtë paketë ndryshimesh në Komisionin e reformës zgjedhore përfshirë numërimin elektronik dhe votimin elektronik që u shtynë për në muajin shtator. Kodi zgjedhor pamundëson dhe i jep fund një praktike që është kthyer në standart në Shqipëri ku pushteti blen votën me para, ushqime, me premtime për vende pune. Merr pushtetin sërish, korruptohet sërish përmes pushtetit, mbledh para dhe shkon sërish në zgjedhje të blejë votën.Kjo paketë ligjore çon në burg të gjatë përsonat të cilët tentojnë të blejnë votën me para qofshin zyrtarë apo banditë, qofshin këta me paratë e drogës apo korrupsionit, qoftë dhe paratë e xhepit. Dënon edhe atë person që shet votën. Dënon në mënyrë të ashpër edhe ata persona që premtojnë vende pune në këmbim të votës, mbledhin kartat e identitetit. Kjo është arsyeja që PD ka insistuar që Ministrinë e Brendshme të mos e kishte PS, dhe ta kishte një monitorues i PD, një ekspert që përmbush të gjitha ato pritshmëri që kishte PD. Do jetë MB, policia dhe të gjithë organet e tjera ligjzbatuese që do të bëjnë identifikimin e këtyre personave dhe çuarjen para ligjit. Çdo zyrtar apo person kur matet me sanksionin se nëse do kryejë një veprim të tillë për hatër të shefit politik e pret një burg i gjatë, besoj se kjo do stepet. Dhe një fushatë sensibilizuese do ta pasojë hyrjen në fuqi të ligjit, besoj nga KQZ.

Fushata falas në televizione- Është pjesë e paketës së financimit të partive, korrupsionin zgjedhor është i pamundur nëse nuk janë paratë. Paratë që vinë nga partitë politike bëjnë një transparencë më të madhe të përdorimit të tyre dhe financimit të tyre. Nuk do kemi më flamujt e tmerrshëm dhe të ngarkuar në çdo rrugë, çdo shtëpi dhe lagje të partive politike. Ziheshim sa flamuj do vendosnim në një shtyllë. Në një shtyllë një flamur i PD, një i PS, LSI, PDIU. Nuk do ketë më banderola, billbordera. Ka penalitete nëse shkelet. Të vetmet që do kenë dekor do jenë zyrat elektorale, shtabet elektorale.Do ketë shkurtim të shpenzimeve. Në këtë kuadër është dhe pjesa e reklamave. Nuk ka antikushtetutshmëri. Është kohë televizive, barazohet për të gjitha partitë. Mediat nuk do fitojnë por nuk do të humbasin. Mediave nuk do tu preket prona private si thonë. Koha televizive e aktiviteteve politike që do transmetojnë është një shërbim publik. Është vetëm 30 ditë, çdo ditë 3 minuta. Jepni pafund me orë të tëra se çfarë bën kryetari i bashkisë sot. Pashë në një televizion dje kryetarin e Bashkisë tre orë televizive që bridhte nga një cep në një cep.Kostoja e 3 minuta do të paguhet nga shteti, do të zbritet kur të paguajnë tatimet. Frekuencat janë publike. Pjesa e fitimit sigurisht që nuk do të jetë. Ligji është bërë para një viti. Ka mbetur për shkak se komisioni i reformës nuk është mbledhur.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter