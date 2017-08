Moti - Fundjava e nxehtë, rënie temperaturash nga e hëna deri të mërkurën

Fundjavën shfrytëzojeni për plazh nëse këni zgjedhur si destinacion bregdetin. Meteorologët e Institutit të Gjeoshkencave bëjnë me dije se do të ketë një rritje të temperaturave me dy deri në 3 gradë, dhe rënia e tyre do të nisë ditën e hënë.

Fundjava do të jetë e nxehtë dhe sërish me temperatura të larta.Sipas meteorologëve të Institutit të Gjeo-Shkencave në fundjave do të ketë një rritje temperature me dy deri në tre grade, duke bërë që temperatura maksimale të arritjë në 35 gradë celsius.

Ata që janë ende me pushime, të mos shqetësohen nëse kanë zgjedhur bregdetin pasi do të jetë një kohë e favorshme plazhi.

Rënia e temperaturave, edhe pse e lehtë, do të fillojë të regjistrohet të hënën deri të mërkurën, por pavarësisht kësaj gushti do të mbyllet me temperatura të larta.

Instituti i Gjeoshkencës evidenton në raportin e tij edhe rreziqet nga zjarret në dy qarqe, Kukës dhe në Dibër.

Për nivelin e thatësirës, Instituti i Gjeoshkencave bën me dijë se vazhdojnë vështirësitë me rezervat ujore dhe situata pritet të vijë duke u përkeqësuar, për shkak të thatësirës së pritshme përgjatë verës në të gjithë territorin.

/Oranews.tv/

