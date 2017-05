Java e inovacionit - FuckUp Night, Gianni de Biasi: Zhgënjimet të rrisin profesionalisht

Java e inovacionit ka nisur me eventin FuckUp Nights, eventi ndërkombëtar që tregon për historitë e suksesit të njerëzve të njohur por edhe për dështimet e tyre. Në natën e parë protagonistë me rrëfimet e tyre kanë qenë kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj, trajneri i kombetares së futbollit Gianni de Biasi, Ministrja e Inovacionit Milena Harito si dhe këngëtarja Rovena Dilo.

FuckUp Nights, eventi ndërkombëtar ka inicuar javën e inovacionit në Shqipëri.Eventi që është shtrirë në thujase 50 vende të botës, vendos në qendër njerëz të njohur të cilët rrëfejnë rrugën e suksesit e bashkë me të edhe zhgënjimet.

Sipari u hap me rrëfimin e kryebashkiakut Erion Veliaj mësimin që ka nxjerrë nëpërmjet dështimeve të tij.

Veliaj: Ndonjëherë harron që njerëzit që të rrethojnë mund të mos jenë fare shumica ose njerëzit që të të rrethojnë mund të mos jenë detyrimisht ata që të votojnë pavarësisht se u pëlqen ideja që ke. Mbaj mend si menduam të bënim fushatë nga Tropoja në Konispol, kishim vetëm dy makina dhe lëviznim në gjithë Shqipërinë. Dhe pse kishte ndryshuar kodi zgjedhor që të fitoje një mandat në Kukës duhet të kishte 25% të votave.

Ne në mënyrë naive vazhdonim me insistim dhe punonim në Kukës sikur do të kishim vetëm aty fitore, por punonim dhe në Gjirokastër. Ishte një rast ku e dreqosëm me shumë sukses, unë humba në Berat me një numr shumë të vogël votash. Mendoj se po të ishim fokusuar vetëm aty do të kishim fituar. Pavarësisht si shkoi historia, si u vodhën votat, si u numëruan ishte një nga gjërat që kam dreqosur më me shumë sukses në jetën time.

Po mësova disa gjëra. Së pari jo të gjithë ata që të rrethojnë të duan. Dhe në ditën tënde më të keqe, kur je në gjunjë, tërë pluhur, kur po tallen të gjithë me ty, kur të gjithë ata që të kanë sulmuar kanë ditën e tyre të lavdisë dhe thonë ja si u dreqos.

Është një moment ku ndjehesh sikur sapo ke gëlltitur një lopatë me zhavorr dhe nuk ka stomak që mund ta tretë. Kuptova se kush mund të ishte me mua afatgjatë dhe shumë prej tyre punojnë me mua sot sepse u rrëzuam bashkë. Intimeti më i madh që krijon me dikë është kur rrëzohesh. Në ditën tënde më të mirë kur të thonë lali, lali të gjithë është qejf.Por kjo nuk është dita kur kupton se kush është realisht me ty.

Eventit u bashkua edhe trajneri i kombëtares së futbollit Gianni De Biasi, ne këndvështrimin e të cilit, zhgënjimet ndihmojnë në rritjen profesionale të çdo njeriu.

De Biasi: Shpesh kemi frike të përballemi me sfidat por për mua sfidat janë stimuluese. Kur vendosa te vija në Shqiperi shumica e kolegeve të mi ishin skeptik, ku shkon me thoshin nese deshton aty karriera jote përfundon, por unë thashe: Do shkoj e do ta provoj e do shoh sesi do te shkoj historia. Si perfundim sot pas 5 vitesh e gjysme qe jam ketu besoj se eksperienca ime ka qene nje eksperience me shume se pozitive.

Histori suksesi por edhe dështimet ndan me publikun edhe Ministrja e Inovacionit Milena Harito si dhe këngëtarja Rovena Dilo.

