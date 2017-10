Lezhë - Frrokaj i PD-Ramës: Nuk jam nga ata që bëj veprime për inat të vjehrrës

Kreu i Bashkisë së Lezhës, Fran Frrokaj i zgjedhur në këtë pozicion nga Partia Demokratike ishte i pranishëm në konsultimin publik për buxhetin e vitit të ardhshëm në këtë qark. Ai tha se nuk ishte nga ata që bënte veprime për inat të vjehrrës, ndërsa shton se përshëndeste reformat e kryeministrit.

Ai i kërkoi kreut të qeverisë investime për dy akse të rëndësishme në këtë qark, Rrethrrotullimin e Shëngjinit dhe rrugën e Torovicës.

Frrokaj: Ishte shumë interesante rezymeja politiko-ekonomiko-sociale. Unë do të dal nga pjesa e politikës. Do të përqendrohem tek pjesa politike. Paraprakisht, po them diçka për sa i përket pjesës politikës. Unë personalisht nuk jam nga ata që bëj veprimin tjetër për inat të vjehrrës. Nëse reformat tuaja do të jenë të suksesshme, unë do t’i përshëndes. Ky bilanc do të bëhet para shqiptarëve në fund të mandatit.

Unë të uroj punë të mbarë në mandatin që keni nisur. Do të doja që këtu në vendin tuaj të ishte zt.Basha, por shqiptarët kështu e zgjodhën dhe e respektoj verdiktin e tyre. Unë besoj se do të kem rast që të jem ndonjëherë në zyrën tuaj dhe do të mundohem t’u argumentoj se rruga e Torovicës është prioritet i dytë, sepse i parë është segmenti nga rrethrrotullimi i Lezhës për në Shëngjin, që është mjaft i domosdoshëm. Është për turizmin. Këtu ka shumë biznesmenë që do ta kenë pyetje. Është një segment jo me kosto të madhe, por me benefite të mëdha për turizmin.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter