Seanca plenare - Front antikrim, Basha apel qytetarëve; Rama: Problemin shiheni tek vetja

Pasi u shpreh se OSBE e vlerësoi pozitivisht proçesin zgjedhor, kryeministri Edi Rama iu kthye opozitës me ironi, duke u shprehur se demokratët nuk kanë shfaqur asnjë reflektim për rezultatin dhe nuk kanë marrë asnjë përgjegjësi, një fjalë kyçe që e përdori gjatë gjithë fjalimit.

Në seancën e debatit për reformën zgjedhore, Kryeministri nuk kurseu as Lëvizjen Socialiste për Integrim.

Rama: As një reflektim, zero. Asnjë vizion, bosh. Asnjë program, fushë. Nuk është faji juaj se shkoni nga disfata në disfatë, asnjë shenjë përgjegjshmërie. Sa të ketë drogë, krim dhe mafia ju e keni në terezi. Edhe miku im Lulzim Basha këtu pasi bëri më në fund një akt lidershipi me marrëveshjen e 18 majit, e mohoi. Bir o Lul vëllai, këtë të qaj më parë, ty a motrën tonë që keni një hall?

Seanca e programuar për ditën e enjte u pezullua për shkak të pretendimit të demokratëve se kryeministri Rama përdori fjalë të papërshtatshme, fjalë të cilën Rama e përdori sërish, kësaj here nga mikrofoni i foltores.

Rama: Ju jeni në rregull se sa herë kapni një mikrofon nuk lini gjë pa sharë dhe pastaj hidheni përpjetë nëse dikush nëpër dhëmbë ju thotë keni rrjedhur.

Rama iu përgjigj edhe akuzave të opozitës për lidhje me krimin.

Rama: Unë nuk jam as përdorues, nuk jam as shitës, as trafikant, as bos i trafikut të drogës. Nuk jam unë as duarlidhur nga ndonjë lidhje me krimin. Keni 18 vjet që më keni futur në kallëpin e asaj bote, ja ku më keni. Çfarë fotografish tregon, po si nuk ju vjen zor? Shqiptarët i kanë sytë në ballë.

Fjalën pas tij e mori kreu demokrat Basha, i cili i cilësoi zgejdhjet e 25 qershorit si atentat ndaj demorkacisë. Basha kërkoi një front kundër krimit nga aktorë të ndryshëm të shoqërisë.

Basha: O kukulla pa integritet, pa personalitet. Gjysma prej jush ka ardhur këtu, ju ka marrë përdore krimi, ju ka caktuar krimi dhe nuk guxon të thotë një fjalë për krimin sepse ai është njësh me ta. Për herë të parë në 27 vite, shitblerja e votës është rekomandimi prioritar i OSBE-ODIHR. Krimi dhe droga janë kthyer në adrenalinën e Shqipërisë.Paratë e krimit po depërtojnë kudo dhe po transformojnë strukturën ekonomike të vendit. Le të krijojmë së bashku me urgjencë një front kundër krimit për të shpëtuar të ardhmen e vendit. Do ti bëj një thirrje komunitetit ndërkombëtar: Të rrisë dhe të mos ndalë trysninë e gjithanshme ndaj Edi Ramës, që të ndërpresë mbrojtjen që i jep krimit, të dhëna tronditëse do të publikohen në ditët dhe javët e ardhshme nga faktorët dhe partnerët ndërkombëtarë.

Basha paralajmëroi edhe publikimin e fakteve tronditëse në ditët dhe javët e ardhshme, për të cilën Kryeministri u ngrit dhe e zbuloi vetë. Ardhjen e agjentëve ndërkombëtarë për të asistuar luftën kundër rrjeteve kriminale.

Rama: Kemi filluar bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtarë dhe jemi duke mbyllur krijimin e grupit të eskpertëve ndërkombëtarë, agjentë të krimit, agjentë të antidrogës që do të përfshihen drejtëpërdrejtë në këtë operacion nga SHBA, nga Gjermania dhe nga vende të tjera të BE. Kështu që ajo shprehja “Nuk keni parë gjë akoma!” është aktuale sot që po ju flas.

Kësaj deklarate, Basha iu përgjigj se Rama nuk mund ta luftojë krimin duke qenë vetë i përfshirë në të.

