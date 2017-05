Eurodeputeti Knut Fleckenstein, njëri prej negociatorëve të gjetjes së një konsensusi mes PD-së dhe PS-së dhe senatori amerikan John McCain kanë ndarë të njëjtin qëndrim: PD të hyjë në zgjedhjet e ardhshme.

Në një statusi në Twitter Fleckenstein ka postuar foto nga takimi me senatorin amerikan në Washington DC dhe temë e diskutimit ka qenë dhe Shqipëria.

“Ndajmë pikëpamje të njëjta me Mc Cain lidhur me situatën në Shqipëri. I kërkojmë PD-së të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme” shkruan Fleckenstein.

Good conversation with @SenJohnMcCain in DC. Clear and common view on situation in #Albania. We ask DP to participate in upcoming elections. pic.twitter.com/ZsDG0jZcCn

— Knut Fleckenstein (@knufleckenstein) May 9, 2017