Legjislatura parlamentare që u mbyll të enjten e 4 majit, shënoi ndërmarrjen e disa reformave mjaft të rëndësime që tejkalojnë një mandat qeverisës të cilat kishin impakt të menjëhershëm por që do te shtrihen dhe në kohë. Debatet për këto reforma ishin të shumta, ndërsa opozita i ka kundërshtuar duke i cilësuar jo eficente ndërsa ka premtuar shfuqizimin e disa prej tyre siç është reforma në arsimin e lartë apo ndarja administrative territoriale.

Kryefjala e legjislaturës së 8 të parlamentit të Shqipërisë, ishte reforma në drejtësi. Pas një pune më shumë se 2 vjeçare, me investimin e paprecedentë të faktorit ndërkombëtar, më 21 korrik 2016, u ngritën 140 kartonë jeshil në sallën e parlamentit për ndryshimin më të madh e më të rëndësishëm të Kushtetutës së Shqipërisë, sipas një formule të hartuar nga Shtetet e Bashkuara dhe bashkimi Europian ku caktonte se përbërja e komisioneve që do të bënin të mundur ngritjen e institucioneve duhet të ishte e përbërë gjysmë-për gjysmë, mes shumicës dhe opozitës parlamentare.

Por duket se kjo reformë nuk do ta ketë rrugën e zbatimit të saj të lehtë. Reforma ka ngecur, pre e aksioneve politike, pikërisht në rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, pasi opozita ka bojkotuar parlamentin dhe kërkon qeveri teknike. Shpresat se kjo reformë do të ndryshojë jo vetëm gjyqësorin, por edhe politikën mbetet të mëdha me mbi 90% e shqiptarëve që e besojnë këtë.

Por, duket se një pjese e ligjeve qe pasojnë ndryshimet kushtetuese në kuadër të kësaj reforme janë ngërçi i zbatimit, pasi opozita i cilëson antikushtetues dhe ka paralajmëruar se me ardhjen ne pushtet do ti ndryshoje, ky fat është paralajmëruar dhe për ligjin me te rëndësishëm atë të vettingut.

Hysi: Kryesore është rivlerësimi kalimtar i gjyqtarëve dhe prokurorëve, pasi i hap rrugë krijimit të institucioneve të tjera. Nuk mund të emërohen gjyqtarë në Gjykatën e Lartë apo në Gjykatën Kushtetuese apo në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe në Këshillin e Lartë të Prokurorisë pa u rivlerësuar. Ky është një nga problemet më të mëdha. Pra kjo kërkon ngritjen e institucioneve të Vettingut.

E dyta, me ngritjen e KLGJ-së dhe KLP-së, fillon edhe ngritja e organeve të tjera për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar. Do të hetojnë dhe gjykojnë funksionarë të lartë dhe ish-funksionarë. Reformimi i drejtësisë është reformim i gjithë vendit. Një drejtësi e fortë do të thotë një ekonomi më e fortë dhe një klasë politike më e përgjegjshme.

Reforma në Drejtësi lidhet ngushtë edhe me dekriminalizimin, një ligj që u ngjiz në dhjetor në vitit 2014 dhe u votua në dhjetor të vitit 2015. Një fitore e opozitës siç u cilësua nga shumëkush, fryt i bojkotit të saj 6 mujor të parlamentit, pas dhunës që deputetët e maxhorancës ushtruan ndaj deputetit Gent Strazimiri në ambientet e parlamentit. Megjithatë, edhe pse asnjë nuk pranon se ka në gjirin e partisë së vet persona me të shkuar kriminale, partitë kërkojnë të marrin meritat e votimit të këtij ligji

Ermonela Felaj, ministre: Mazhoranca dha kontributin parësor në bërjen e këtij ligji. Varianti i votuar në Kuvend është i propozuar tërësisht mazhoranca. Na takon merita edhe për shkak të përgjegjësive që na janë besuar në zgjedhjet e 2013-s.

Dhe optimizmi është i lartë se në parlament nuk do të vijnë më të tillë persona

Felaj: Ligji ka mbyllur shtegun një herë e përgjithmonë çdo shteg nga ku njerëz që nuk meritojnë besimin e publikut nuk mund të vijnë në detyra drejtuese si të zgjedhur apo në administratën publike.

Nuk është më pak e rëndësishme edhe reforma, territoriale administrative, e cila aktualisht është e vetmja që është implementuar e plotë dhe sipas zëvendës kryeministrit, Niko Peleshi, ka funksionuar më së miri, pasi deri tani kemi rreth 30 bashki që kanë planin e tyre urbanistik.

Peleshi: Reforma territoriale-administrative ishte një nga më pozitive gjatë këtyre katër viteve. Ndryshimi i parë që reforma solli është mundësia për të hartuar plane strategjike lokale të vërteta. Sot kemi 61 bashki. Kemi një progres shumë të mirë. Më shumë se 30 bashki kanë hartuar planet e tyre të përgjithshme vendore.

Por, reforma territoriale për opozitën qellim të vetëm ka krijimin e bastioneve elektorale, ndaj paralajmërimi për shfuqizim është i qartë.

Jorida Tabaku, deputete PD: E quan reformë sepse nuk di çfarë emri tjetër t’i vërë. Ky ishte vetëm ndryshim i kufijve territorialë të bashkive me qëllime elektorale ashtu siç ne e parashikuam. E gjitha u shndërrua vetëm në zgjedhjet e 2019-s, përfitimin e disa territoreve që nuk i kishin. Për shembull, kemi Tiranë me Zall Herrin dhe Zall Bastarin territore që nuk kanë lidhje logjike me qytetin e Tiranës. Ashtu siç kemi edhe qytete të tjera që janë montuar për t’i sjellë fitore kryetarëve të bashkive që në të gjitha rastet ishte i majtë.

Megjithatë, zëvendës kryeministri Niko Peleshi lë të kuptohet se nuk ka shkuar çdo gjë vaj në planin financiar, sepse qeveria ka pritur më shumë kursim nga ndarja e re. Të njëjtën gjë vëren dhe deputetja demokrate Jorida Tabaku.

Peleshi: Ne prisnim një reduktim më të madh të shpenzimeve për shkak të përqendrimit. Prisnim që shpenzimet administrative të bashkive të reduktoheshin më shumë se ç’janë reduktuar në realitet.

Tabaku: Premtuan se do të ulin shpenzimet me 80 milionë dollarë. Aktualisht shpenzimet për paga janë rritur me 60 milionë dollarë dhe kjo me raportimet e vet njësive vendore. Ministria e Financave raporton se i gjithë fondi për pushtetin vendor ka shkuar për paga.

Arsimi i Lartë ishte një tjetër sektor i cili pësoi ndryshim rrënjësor, ku sistemi i ri i pranimit në universitet, shkaktoi shumë kaos dhe pakënaqësi, megjithatë, Kryeministri Edi Rama, e cilësoi si një sukses.

Rama: Është për të ardhur keq kundërshtia që bëhet duke spekuluar në mënyrën më të pa dejtë. Ligji garanton konkurrencës dhe që çdo i ri që e meriton të ndjekë universitetin të mos pengohet ndjekja e studimeve.

Kjo reforme është kundërshtuar ashpër nga opozita, ndërsa me ardhjen ne pushtete te saj është premtuar shfuqizimi i saj.

Luçiano Boçi: Ligji i arsimit të lartë do të jetë një nga ligjet e para që do të shfuqizohet, po citoj fjalën e kryetarit të PD-së. Edhe ekspertët kanë deklaruar se është ligj tërësisht i papërshtatshëm.

Deputeti Luçiano Boçi rendit këto arsye pse nuk ka reforme dhe pse ligji ka futur ne kolaps sistemin arsimore.

Boçi: Nuk kemi një model të trumbetuar në arsimin e lartë. Një ligj i cili nuk është shoqëruar prej dy vitesh me akte nënligjore dhe kjo ka bërë që universitetet publike të goditen në autonominë e tyre. Nuk ka sjellë një diplomë të universiteteve. Shumë gjëra bëhen me ligjin e vjetër dhe pak gjëra me ligjin e ri.

Reformat e kësaj legjislature, u pasuan edhe me aksione të rëndësishme, si aksioni për prishjen e ndërtimeve pa leje, aksioni për energjinë elektrike si dhe lufta kundër informalitetit.

