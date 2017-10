Ekopolitikë - Financat zbardhin skemën si do të kontrollohet biznesi i vogël me TVSH

Drejtori i Politikave Fiskale në Ministrinë e Financave, Niko Lera sqaroi në “Ekopolitike” skemën sesi do të kontrollohet bizinesi i vogël me TVSH. Ai tha se kontrolli do të bëhet në bazë të analizës së riskut.

Niko Lera: Ndërmarrja e këtij hapi nuk ka për qëllim të kontrolloje bizneset e vogla. Bizneset e vogla do të kontrollohen vetëm në bazë të riskut. Ne edhe të duam nuk kemi burime njerëzore të merremi me kontrollin e bizneseve të vogla. Do të kontrollohen vetëm ato biznese të vogla që nga analiza e riskut rezultojnë problematike.

Sulçe: Si do e bëni?

Niko Lera: Analiza e riskut ka disa algoritma, ka një program të caktuar i cili selekton psh 20 mijë biznese të vogla, i liston nga numri 1 deri në 20 mijë dhe kush është më me risk. Ne do të marrim ato që janë me riskun më të madh. Nëse ne kemi X fuqi punëtore që punon X ditë në muaj, X orë në ditë do llogarisim sa orë pune kemi për të kontrolluar biznesin e vogël dhe në bazë të analizës së riskut do kontrollojë 1,2,3,4 5 apo deri ku të shkojë. Por kurrë biznesi i vogël nuk do të jetë nën presion. Ajo që do të bëjmë masivisht është asisenca që do të thotë tek tatimpaguesit e biznesit të vogël do të shkohet dhe do të mësohen, si të regjistrojnë xhiron, si të hedhin në libër xhiron ditore, pra do ketë asistencë që qytetarët të pajtohen me ligjin. Do të hapen sportele, që ai tatim pagues që nuk paguan deklaratën të shkojë tja bëjë administrata tatimore.

/oranews.tv/

